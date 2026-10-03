Giá lương thực thế giới 'nóng' trở lại, cao nhất gần 4 năm

Giá lương thực thế giới tiếp tục tăng mạnh trong tháng 9, chạm mức cao nhất trong gần 4 năm, trong bối cảnh hoạt động vận tải qua các tuyến hàng hải quan trọng bị gián đoạn và những bất ổn về thời tiết gia tăng. Đà tăng của giá ngũ cốc, đường và dầu thực vật đang làm dấy lên lo ngại về áp lực chi phí lương thực, đặc biệt tại các quốc gia phụ thuộc lớn vào nguồn cung nhập khẩu, theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO).

Chỉ số giá lương thực của FAO đạt trung bình 136 điểm trong tháng 9, tăng từ mức 134 điểm đã điều chỉnh của tháng 8 và là mức cao nhất kể từ tháng 11/2022.

Chỉ số này theo dõi biến động giá quốc tế của một số nhóm hàng lương thực chủ yếu. Trong tháng 9, giá ngũ cốc, đường và dầu thực vật cùng tăng, trong khi giá thịt và các sản phẩm sữa giảm.

Lo ngại về tác động của hiện tượng thời tiết El Niño đã đẩy giá đường quốc tế lên mức cao nhất trong 18 tháng. Trong khi đó, Biển Đen là tuyến xuất khẩu quan trọng đối với ngũ cốc từ Nga, Ukraine và một số nước trong khu vực. Những gián đoạn trên tuyến vận tải này có thể làm giảm lượng hàng đưa ra thị trường quốc tế, qua đó gia tăng sức ép đối với nguồn cung và giá lương thực.

Giá lúa mì tăng lên mức cao nhất trong 3 năm do giao thương qua Biển Đen bị gián đoạn. Ảnh: Unsplash

Nhà kinh tế trưởng FAO Maximo Torero cho biết giá các mặt hàng trên thị trường thế giới đang chịu sức ép từ sự gián đoạn tại eo biển Hormuz và Biển Đen, kết hợp với những tác động của thời tiết.

Theo ông Torero, các yếu tố này đang gây áp lực lên chi phí năng lượng, vận tải và những mặt hàng lương thực thiết yếu. Nếu tình trạng kéo dài, giá thực phẩm đến tay người tiêu dùng có thể tiếp tục chịu tác động, đặc biệt tại những quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực và năng lượng.

Trong một báo cáo riêng, FAO giữ nguyên dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2026 ở mức gần 2,979 tỷ tấn. Con số này thấp hơn 2,1% so với mức kỷ lục của năm 2025 nhưng vẫn là sản lượng cao thứ hai từng được ghi nhận.

FAO đồng thời hạ dự báo thương mại ngũ cốc toàn cầu trong niên vụ 2026/27 thêm 0,7% so với dự báo đưa ra hồi tháng 9.

Nguyên nhân chủ yếu là triển vọng xuất khẩu lúa mì và ngô giảm trong bối cảnh hoạt động vận chuyển qua Biển Đen gặp nhiều hạn chế.

Trong bối cảnh nguồn cung toàn cầu vẫn được dự báo ở mức cao, thị trường lương thực quốc tế vẫn đứng trước nhiều rủi ro từ xung đột, gián đoạn vận tải và thời tiết cực đoan. Những biến động này có thể tiếp tục chi phối giá lương thực trong thời gian tới, đồng thời đặt ra thách thức đối với các quốc gia phụ thuộc vào nhập khẩu trong việc duy trì nguồn cung ổn định và kiểm soát chi phí cho người tiêu dùng.