Giá lương thực thế giới leo thang, cao nhất gần bốn năm

Giá lương thực thế giới, trong đó có lúa mì tăng cao nhất trong vòng bốn năm qua. Ảnh minh họa: Unsplash

Ngày 2-10, Reuters dẫn số liệu của Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc (FAO) cho biết, chỉ số giá lương thực thế giới đạt trung bình 136 điểm trong tháng 9, tăng từ 134 điểm của tháng 8 và lên mức cao nhất kể từ tháng 11-2022.

Giá ngũ cốc, đường và dầu thực vật cùng tăng, trong khi giá thịt và sữa giảm. Đáng chú ý, giá đường quốc tế lên mức cao nhất trong 18 tháng do lo ngại hiện tượng El Niño ảnh hưởng tới sản lượng tại các vùng trồng lớn. Giá lúa mì cũng tăng lên mức cao nhất trong ba năm, trong bối cảnh hoạt động thương mại qua Biển Đen bị ảnh hưởng bởi chiến sự.

“Chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng dai dẳng và ngày càng lan rộng về giá cả hàng hóa toàn cầu, khi sự gián đoạn ở eo biển Hormuz và Biển Đen kết hợp với những cú sốc khí hậu, gây áp lực lên năng lượng, vận tải và các mặt hàng lương thực thiết yếu”, nhà kinh tế trưởng FAO Maximo Torero cho biết.

Theo ông Torero, nếu tình trạng này kéo dài, chi phí có thể sớm tác động tới giá thực phẩm mà người tiêu dùng phải trả, đặc biệt tại các quốc gia phụ thuộc nhiều vào nhập khẩu lương thực và năng lượng.

FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2026 đạt khoảng 2,979 tỷ tấn, giảm khoảng 2% so với năm 2025 nhưng vẫn là vụ thu hoạch lớn thứ hai từng được ghi nhận. Mức giảm chủ yếu đến từ sản lượng ngô tại một số khu vực.

Lượng ngũ cốc giao dịch trên thị trường quốc tế trong niên vụ 2026-2027 cũng được FAO hạ dự báo 0,7% so với ước tính trước đó, chủ yếu do xuất khẩu lúa mì và ngô giảm khi hoạt động vận chuyển qua Biển Đen gặp nhiều hạn chế.

Biển Đen là tuyến xuất khẩu quan trọng đối với ngũ cốc từ Nga, Ukraine và một số nước trong khu vực. Những gián đoạn trên tuyến vận tải này có thể làm giảm lượng hàng đưa ra thị trường quốc tế, qua đó gia tăng sức ép đối với nguồn cung và giá lương thực.