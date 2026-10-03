Giá lương thực thế giới lên cao nhất gần 4 năm, đường tăng mạnh nhất

Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO), chỉ số giá lương thực FAO đạt trung bình 136 điểm trong tháng 9-2026, tăng 1,5% so với tháng trước và tăng 5,8% so với cùng kỳ năm 2025.

Mức này vẫn thấp hơn 15,1% so với đỉnh thiết lập vào tháng 3-2022.

Đà tăng chủ yếu đến từ các nhóm ngũ cốc, dầu thực vật và đường, trong khi giá thịt giảm và giá sản phẩm sữa gần như ổn định.

Ảnh minh họa: FAO

Giá đường tăng mạnh nhất, với chỉ số của FAO tăng 6,1% so với tháng 8. Nguyên nhân chủ yếu là lo ngại nguồn cung đường toàn cầu trong niên vụ 2026-2027 thắt chặt do triển vọng sản lượng tại Thái Lan suy giảm, lượng mưa thấp hơn bình thường tại Ấn Độ, El Niño mạnh dần, mưa lớn ở vùng Trung-Nam Brazil và diện tích trồng củ cải đường tại Liên minh châu Âu giảm.

Chỉ số giá ngũ cốc tăng 5,1%, cao hơn 17,2% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá lúa mì thế giới tăng 6,3% do những hạn chế về logistics tại khu vực Biển Đen và thời tiết khô hạn ở một số khu vực Bắc Mỹ.

Giá ngô tăng 5,6% do triển vọng năng suất tại Mỹ thấp hơn dự kiến, nguồn cung xuất khẩu của Brazil giảm và thương mại qua Biển Đen bị gián đoạn.

Giá gạo thế giới tăng 1,4%, chủ yếu do giá gạo Indica đi lên trong bối cảnh lo ngại thời tiết bất lợi và nguồn cung theo mùa thắt chặt.

Chỉ số giá dầu thực vật tăng 0,9%, chủ yếu do giá dầu cọ tăng nhờ nhu cầu nhập khẩu mạnh và lo ngại thời tiết khô hạn ảnh hưởng đến triển vọng sản lượng tại Đông Nam Á.

Ở chiều ngược lại, chỉ số giá thịt giảm 1,1% do giá thịt lợn và gia cầm đi xuống trong bối cảnh nguồn cung xuất khẩu dồi dào. Chỉ số giá sản phẩm sữa giảm nhẹ 0,1%.

Cùng ngày, FAO dự báo sản lượng ngũ cốc toàn cầu năm 2026 đạt khoảng 2,979 tỷ tấn, giảm 2,1% so với năm 2025 nhưng vẫn là mức cao thứ hai trong lịch sử.

Thương mại ngũ cốc thế giới trong niên vụ 2026-2027 được dự báo giảm 3,5%, xuống 505,8 triệu tấn, chủ yếu do xuất khẩu lúa mì và ngô bị ảnh hưởng bởi những hạn chế vận chuyển tại khu vực Biển Đen.

FAO nhận định tình trạng gián đoạn vận tải cùng những bất ổn về thời tiết đang tiếp tục gây sức ép lên nguồn cung và giá nhiều mặt hàng nông sản chủ chốt trên thị trường thế giới.