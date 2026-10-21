Giá lúa mỳ giảm xuống mức thấp nhất trong 11 tuần

Thu hoạch ngũ cốc trên cánh đồng gần Kramatosk ở vùng Donetsk, Ukraine. Ảnh: The Guardian/TTXVN

Hợp đồng được giao dịch nhiều nhất đã giảm tới 0,5% trong phiên 21/10, xuống khoảng 642 xu Mỹ/bushel (1 bushel = 27,22 kg) đánh dấu phiên giảm thứ năm liên tiếp.

Các nhà giao dịch ngũ cốc đang theo dõi sát sao các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt xung đột Nga-Ukraine. Kể từ tháng 7/2026, các cuộc tấn công leo thang ở khu vực Biển Đen đã gây hư hại cho cơ sở hạ tầng vận tải biển và làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu lúa mỳ từ hai trong số những quốc gia sản xuất lớn nhất thế giới.

Bất kỳ động thái nào hướng tới một lệnh ngừng bắn đều có khả năng giải phóng một lượng lớn lúa mỳ đang chờ được tiêu thụ từ cả Nga và Ukraine, từ đó làm tăng nguồn cung và kéo giá đi xuống.

Tuy nhiên, công ty tư vấn Lachstock Consulting ngày 21/10 đã cảnh báo các rủi ro đối với chuỗi cung ứng vẫn hiện hữu. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố đã tấn công một trung tâm hậu cần và một tàu container gần Odessa, trong khi các máy bay không người lái của Ukraine vẫn tiếp tục nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, và lập trường của hai bên về các vấn đề lãnh thổ vẫn còn rất xa cách.

Bên cạnh đó, số liệu về nhu cầu và tiến độ thu hoạch tại Nam Bán cầu cũng gây thêm áp lực lên giá lúa mỳ kỳ hạn trong tuần này. Tình hình càng trở nên rõ rệt hơn khi các vị thế bán khống đối với lúa mỳ tại Chicago tăng lên mức cao nhất trong vòng 3 tháng qua.