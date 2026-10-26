Giá lúa mì và bạc đồng loạt lao dốc trong tuần qua

Kết thúc tuần chỉ số MXV-Index giảm 0,4%, xuống 2.926 điểm. Nguồn: MXV

Giá lúa mì CBOT giảm tuần thứ tám liên tiếp

Thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới trải qua tuần giao dịch với sắc đỏ chiếm ưu thế. Kết tuần, chỉ số MXV-Index giảm 0,4%, xuống 2.926 điểm. Nhóm nông sản chịu áp lực bán mạnh nhất, nổi bật là lúa mì với chuỗi giảm giá dài nhất kể từ năm 1997.

Theo Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), trong tuần qua, 6/7 mặt hàng nông sản đồng loạt giảm giá. Lúa mì CBOT kỳ hạn tháng 12 giảm 5,37%, xuống 229,65 USD/tấn, đánh dấu tuần giảm thứ tám liên tiếp. Lúa mì Kansas cùng kỳ hạn giảm 5,61%, còn 244,16 USD/tấn. So với vùng đỉnh thiết lập hồi tháng 9, giá hai mặt hàng đã giảm hơn 64,3 USD/tấn, xuống mức thấp nhất trong hơn ba tháng.

Thông tin Mỹ, Nga và Ukraine dự kiến nối lại đàm phán hòa bình vào ngày 10-11 làm dấy lên hy vọng về thỏa thuận ngừng bắn. Nếu căng thẳng giảm bớt, chi phí vận tải và bảo hiểm hàng hải có thể đi xuống, tạo thuận lợi cho xuất khẩu ngũ cốc, qua đó gia tăng nguồn cung trên thị trường thế giới.

Lúa mì Mỹ còn chịu sức ép từ hoạt động xuất khẩu kém khả quan và cạnh tranh nguồn cung. Cam kết xuất khẩu niên vụ 2026-2027 đạt 10,67 triệu tấn, giảm khoảng 33% so với cùng kỳ năm trước và thấp nhất trong 14 năm. Giá chào xuất khẩu tại Vịnh Mexico kỳ hạn tháng 12 ở mức 303 USD/tấn, cao hơn 56 USD/tấn so với lúa mì Argentina và 31 USD/tấn so với lúa mì Nga.

Dự báo sản lượng lúa mì toàn cầu. Nguồn: MXV

Sở Giao dịch ngũ cốc Rosario nâng dự báo sản lượng lúa mì Argentina niên vụ 2026-2027 thêm 2,8 triệu tấn, lên mức kỷ lục 23,8 triệu tấn. Australia bước vào vụ thu hoạch mới với sản lượng dự kiến 29,9 triệu tấn, cao hơn mức trung bình 10 năm.

Dòng tiền đầu cơ cũng tạo áp lực giảm giá. Tính đến ngày 20-10, các quỹ quản lý tiền tệ nâng vị thế bán ròng lúa mì Chicago lên 52.005 hợp đồng, từ 32.555 hợp đồng một tuần trước. Ngược lại, doanh nghiệp thương mại mua vào hơn 18.400 hợp đồng để phục vụ chế biến, cho thấy vùng giá thấp bắt đầu thu hút lực mua thực tế.

Tại thị trường trong nước, giá lúa mì nhập khẩu tiếp tục giảm theo thị trường thế giới. Theo AgroMonitor, giá chào giao ngay tại cảng miền Bắc xuống 8.450 đồng/kg, còn tại miền Nam khoảng 8.300 đồng/kg. Các lô hàng giao kỳ hạn tháng 1 và tháng 2 năm tới được chào ở mức 7.900 đồng/kg.

Dù vậy, lúa mì giao ngay vẫn đắt hơn ngô trên 1.000 đồng/kg. Chênh lệch này khiến các nhà máy thức ăn chăn nuôi ưu tiên sử dụng ngô để tiết giảm chi phí, chỉ mua lúa mì cho công thức thức ăn thủy sản đặc thù. Vùng giá thấp nhất hơn ba tháng trên thị trường quốc tế cũng tạo cơ hội để doanh nghiệp cân nhắc chốt giá nguyên liệu phục vụ quý I-2027.

Ông Đỗ Xuân Quý, Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Giao dịch hàng hóa 3D nhận định, giá lúa mì có thể tiếp tục giảm hoặc dao động yếu, dù cần đề phòng nhịp hồi kỹ thuật sau đợt bán tháo. Trong tuần này, thị trường sẽ tập trung vào các yếu tố thời tiết và diễn biến gieo trồng lúa mì vụ đông ở Mỹ, tình hình xuất khẩu, cạnh tranh nguồn cung và diễn biến Nga-Ukraine.

Tuần qua giá bạc và lúa mì cùng lao dốc. Ảnh: MXV

Giá bạc xuống thấp nhất hơn một năm

Trên thị trường kim loại quý, giá bạc kỳ hạn tháng 12 giảm gần 5,9%, xuống 53,95 USD/ounce, thấp nhất trong hơn một năm. Giá bạch kim cùng kỳ hạn giảm 4,3%, còn 1.542 USD/tấn.

Xung đột tại Trung Đông tiếp tục đẩy giá năng lượng tăng cao. Dầu Brent duy trì trên 112 USD/thùng trong tuần qua, giữa những đồn đoán về khả năng Mỹ sớm nối lại các cuộc tấn công trực tiếp nhằm vào Iran. Giá năng lượng cao làm gia tăng lo ngại lạm phát, khiến thị trường thận trọng hơn với khả năng nới lỏng chính sách tiền tệ Mỹ.

Trước cuộc họp tháng 10, thị trường nghiêng về kịch bản Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) giữ nguyên lãi suất. Dữ liệu CME FedWatch cho thấy, xác suất duy trì lãi suất trong biên độ 3,75-4% ở mức 84-88%, bình quân khoảng 86%. Tuy nhiên, lạm phát dai dẳng có thể khiến FED tiếp tục thắt chặt chính sách tại cuộc họp tháng 12. Kỳ vọng lãi suất cao lâu hơn hỗ trợ đồng USD, đồng thời làm tăng chi phí cơ hội nắm giữ bạc.

Triển vọng tiêu thụ bạc công nghiệp còn đối mặt rủi ro từ đầu tư hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI). Dữ liệu Morgan Stanley và Financial Times cho thấy, các tập đoàn công nghệ đã huy động 466 tỷ USD nợ vay từ đầu năm 2026, gấp hơn 4,5 lần cùng kỳ năm 2025. Phí hợp đồng hoán đổi rủi ro vỡ nợ kỳ hạn 5 năm của Meta và Nvidia lần lượt lập đỉnh 108 và 101 điểm cơ bản; chỉ số của Alphabet và Amazon cũng sát vùng kỷ lục.

Tuy nhiên, cán cân cung-cầu vật chất vẫn hỗ trợ thị trường. Theo The Silver Institute, thị trường bạc năm 2026 dự kiến thâm hụt 46,3 triệu ounce, đánh dấu năm thứ sáu liên tiếp nhu cầu vượt sản lượng khai thác mỏ; tổng thâm hụt lũy kế sáu năm vượt 775 triệu ounce. Lượng bạc lưu kho đạt chuẩn sẵn sàng giao dịch trên sàn COMEX giảm xuống dưới 38 triệu ounce, trong khi tỷ lệ hợp đồng kỳ hạn trên lượng bạc vật chất thực tế lên mức kỷ lục hơn 400:1.

Nhìn chung, thị trường hàng hóa tuần qua chịu sức ép từ lực bán đầu cơ, nguồn cung và kỳ vọng chính sách tiền tệ. Trong đó giá bạc phụ thuộc vào lãi suất, đồng USD và cán cân cung-cầu vật chất trong những phiên giao dịch sắp tới.