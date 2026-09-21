Giá lúa giảm mạnh, nông dân Đồng Tháp thấp thỏm cuối vụ
Giá lúa giảm mạnh khi vụ Hè Thu bước vào thời điểm cuối vụ thu hoạch khiến nhiều nông dân tại Đồng Tháp lo lắng.
Hiện giá lúa OM 18 chỉ còn khoảng 6.200 đồng/kg, giá lúa ST 25 khoảng 6.300 đồng/kg; Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 khoảng 6.000 - 6.200 đồng/kg.
So với đầu vụ, giá một số giống lúa đã giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức cao, lợi nhuận của người trồng lúa vì thế bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ đối với những hộ phải thuê đất sản xuất.
Nguồn Bnews: https://bnews.vn/gia-lua-giam-manh-nong-dan-dong-thap-thap-thom-cuoi-vu/437588.html