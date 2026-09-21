Giá lúa giảm mạnh, nông dân Đồng Tháp thấp thỏm cuối vụ

Hiện giá lúa OM 18 chỉ còn khoảng 6.200 đồng/kg, giá lúa ST 25 khoảng 6.300 đồng/kg; Nàng Hoa 9, Đài Thơm 8 khoảng 6.000 - 6.200 đồng/kg.

So với đầu vụ, giá một số giống lúa đã giảm từ 500 - 1.000 đồng/kg, trong khi chi phí sản xuất vẫn ở mức cao, lợi nhuận của người trồng lúa vì thế bị thu hẹp, thậm chí thua lỗ đối với những hộ phải thuê đất sản xuất.

Vụ Hè Thu 2026, tỉnh Đồng Tháp xuống giống hơn 216.381 ha. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Nông dân đứng trước áp lực khi giá lúa liên tục giảm. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Nông dân thu hoạch lúa Hè thu. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Giá lúa giảm mạnh khi vụ Hè Thu bước vào thời điểm cuối vụ khiến nhiều nông dân tại tỉnh Đồng Tháp lo lắng. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Giá lúa giảm khoảng 1.000 đồng/kg so với đầu vụ khiến lợi nhuận của nông dân bị thu hẹp đáng kể. Ảnh: Công Trí - TTXVN

Năng suất lúa Hè Thu 2026 ước đạt khoảng 6,25 - 6,5 tấn/ha. Ảnh: Công Trí - TTXVN