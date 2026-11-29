Giá lúa gạo hôm nay, ghi nhận trên thị trường châu Á, tại Thái Lan, gạo 5% tấm dao động 498-502 USD/tấn, gạo 100% tấm dao động từ 427-431 USD/tấn. Trong khi đó, tại Ấn Độ, gạo 5% tấm dao động ở mức 399-403 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động 339-343 USD/tấn.

Giá lúa gạo hôm nay ngày 29/11, tuần qua: Lúa, gạo xuất khẩu biến động.

Trong tuần qua, thị trường lúa gạo thế giới tiếp tục chịu tác động từ biến động giá năng lượng và chi phí logistics duy trì ở mức cao, gây áp lực lên cán cân cung - cầu và khiến hoạt động giao dịch vẫn diễn ra thận trọng.

Bên cạnh đó, các yếu tố địa chính trị vẫn ảnh hưởng đáng kể đến ngành lúa gạo thế giới. Giá năng lượng biến động, chi phí vận chuyển chưa hạ nhiệt, làm gia tăng chi phí thương mại.

Tại thị trường trong nước, giá lúa gạo hôm nay 29/11/2026 tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long ít biến động, giao dịch mua bán ít.

Trong đó với mặt hàng gạo, trong tuần giao dịch mua bán khởi sắc hơn, giá gạo xuất khẩu trong nước tăng so với tuần trước. Cụ thể, theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 100% tấm dao động từ 412-416/tấn (tăng 2 USD/tấn); gạo Jasmine được chào bán ở mức 585-589 USD/tấn (tăng 5 USD/tấn); gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 520-535 USD/tấn..

Ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mua bán ít, giá vững.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang và Lúa gạo Việt, hiện giá gạo nguyên liệu xuất khẩu IR 504 giảm 200 đồng/kg dao động ở mức 9.100 - 9.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu OM 5451 dao động ở mức 11.100 - 11.200 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu CL dao động ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg; gạo nguyên liệu xuất khẩu OM 18 dao động ở mức 8.700 - 8.850 đồng/kg; gạo nguyên liệu Đài Thơm 8 dao động 9.200 - 9.400 đồng/kg, so với cuối tuần.

Tại các chợ lẻ, giá gạo đi ngang so với cuối tuần. Hiện gạo Nàng Nhen có giá niêm yết cao nhất 28.000 đồng/kg; gạo Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài dao động ở mức 20.000 - 22.000 đồng/kg; gạo Nàng Hoa ở mốc 21.000 đồng/kg; gạo trắng thông dụng ở mốc 16.000 đồng/kg; giá gạo thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; gạo Sóc thường dao động ở mốc 14.000 - 15.000 đồng/kg; giá gạo OM 18 dao động ở mốc 15.000 - 16.000 đồng/kg; gạo thơm Jasmine dao động ở mốc 17.000 - 18.000 đồng/kg, Đài Thơm 8 dao động ở mốc 16.000 - 17.000 đồng/kg.

Với mặt hàng lúa, trong tuần giá lúa tươi tăng giảm trái chiều, dao động từ 100 - 500 đồng/kg, giao dịch mua bán lúa mới ít. Ghi nhận tại nhiều địa phương hôm nay, giao dịch mua bán ít, giá vững.

Theo cập nhật từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang, hiện giá lúa tươi ST 24 dao động ở mức 7.500 - 8.000/kg; giá lúa tươi IR 50404 dao động ở mức 6.700 - 6.900 đồng/kg; giá lúa tươi OM 5451 dao động mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg; giá lúa tươi OM 34 dao động mốc 6.800 - 7.000 đồng/kg; giá tươi OM 18 dao động ở mốc 7.600 - 7.800đồng/kg; giá lúa tươi DS1 dao động ở mức 7.800 - 8.000/kg; giá lúa tươi Đài Thơm 8 dao động ở mốc 7.500 - 7.600 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, giá gạo xuất khẩu Việt Nam đi ngang so với cuối tuần. Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), gạo thơm 100% tấm dao động từ 412-416/tấn; gạo Jasmine được chào bán ở mức 585-589 USD/tấn; gạo thơm 5% tấm dao động trong khoảng 520-535 USD/tấn.

Theo thông tin từ mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường và Bộ Công Thương, trong nửa đầu tháng 11 năm 2026 xuất khẩu gạo của Việt Nam đạt khoảng 268.397 tấn gạo. Tính chung từ đầu năm đến ngày 15/11, tổng lượng gạo xuất khẩu của cả nước đạt 7,18 triệu tấn, trị giá 3,48 tỷ USD.

Châu Á tiếp tục là thị trường xuất khẩu chủ lực của Việt Nam. Trong đó, Philippin là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam với thị phần chiếm 40,2%. Trung Quốc và Ghana là hai thị trường lớn tiếp theo với thị phần tương ứng là là 17,5% và 13,7%.

Trong nhóm 15 thị trường xuất khẩu lớn nhất, giá trị xuất khẩu gạo tăng mạnh nhất ở thị trường Iraq 110 lần; Trung Quốc tăng hơn 75%, còn Bờ Biển Ngà giảm mạnh nhất, tới hơn 50%, cho thấy thị trường xuất khẩu đang dần được đa dạng hóa.

Bảng giá lúa gạo hôm nay ngày 29/11/2026

Bảng giá mang tính tham khảo.