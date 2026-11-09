Giá lúa gạo hôm nay 9.11.2026: Đầu tuần theo dõi sức mua của kho

Giá chào tương đối vững nhưng việc chốt mua chưa sôi động đồng đều. Trong bối cảnh đó, lượng hàng về và nhu cầu thu mua lúa gần ngày cắt sẽ là những điểm cần theo dõi ở đầu tuần.

Hình minh họa

Bảng lúa tươi tham chiếu

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 8.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:04 ngày 8.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 9.11.2026. Riêng gạo nguyên liệu CL555 ở bảng phía dưới sử dụng dữ liệu ngày 6.11, được ghi ngày riêng.

Giá lúa tươi Đồng bằng sông Cửu Long, đơn vị đồng/kg:

DS1 có khoảng giá cao nhất trong nhóm được ghi nhận. OM18 và Đài Thơm 8 cùng mặt bằng, còn OM5451, IR50404 và OM34 nằm ở nhóm thấp hơn.

Các khoảng giá thể hiện sự phân hóa theo giống lúa. Bài chưa xác lập mức thay đổi theo ngày khi các bản tin sử dụng kỳ so sánh khác nhau; không chuyển mức tăng trong tuần thành biến động của ngày 9.11.

Gạo nguyên liệu, phụ phẩm và xuất khẩu

Giá gạo nguyên liệu xuất khẩu, đơn vị đồng/kg:

Dòng CL555 dùng mức công bố gần nhất đã xác minh ngày 6.11.2026; tại thời điểm kiểm tra chưa xác minh được bảng mới theo đúng mã sản phẩm này.

Phụ phẩm và một số loại gạo bán lẻ ngày 8.11.2026, đơn vị đồng/kg:

Gạo bán lẻ được tách khỏi nguyên liệu vì thuộc khâu phân phối khác nhau, không dùng để suy ra mức tăng giảm của giá tại nhà máy.

Giá chào xuất khẩu Việt Nam trong bản tin ngày 8.11.2026:

Các khoảng chào giá này trùng với bộ số liệu công bố ngày 6.11 khi đối chiếu cùng tên loại gạo và đơn vị. Đây là so sánh hai mốc dữ liệu, không phải kết quả giao dịch ngày 9.11.

Dự báo ngày 9.11: Giá cần giao dịch thực tế hỗ trợ

Ghi nhận ngày 8.11 cho thấy mua bán lúa tại nhiều địa phương còn ít. An Giang có giao dịch khá hơn với lúa gần ngày thu hoạch, trong khi tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cà Mau, nông dân tiếp tục neo giá chào cao và việc chốt mua còn chậm.

Nếu kho và thương lái tăng thu mua ở đầu tuần, nhóm lúa thơm có thêm cơ sở duy trì mặt bằng tham chiếu. Tuy nhiên, giá khó tăng đồng loạt khi lượng hàng thu hoạch đưa ra thị trường lớn hơn khả năng hấp thụ.

Vì vậy, triển vọng ngày 9.11 nghiêng về sự phân hóa theo giống, chất lượng và thời điểm giao hàng. Chưa đủ căn cứ dự báo một mức điều chỉnh chung cho toàn bộ thị trường lúa gạo.