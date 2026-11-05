Giá lúa gạo hôm nay 5.11.2026: Giá chào cao, sức mua cần theo kịp

Giao dịch lúa Thu Đông đã cải thiện tại một số địa bàn, nhất là với diện tích gần thu hoạch, nhưng lượng mua bán nhìn chung còn hạn chế. Người bán tiếp tục giữ giá chào cao, trong khi triển vọng gạo xuất khẩu phụ thuộc vào khả năng chuyển nhu cầu tìm mua thành đơn hàng và lịch giao thực tế.

Hình minh họa

Giá lúa tươi và gạo trong nước

Lúa tươi ĐBSCL, đơn vị: đồng/kg. Cột biến động so sánh ngày 4.11 với 3.11.2026.

DS1 có mức giá cao nhất trong nhóm lúa tươi được theo dõi, còn OM 34 ở vùng thấp nhất. Các khoảng giá ngày 4.11 bằng ngày 3.11 trong bộ dữ liệu đối chiếu; mức tăng được ghi nhận trước đó không được chuyển sang ngày 5.11.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm, đơn vị: đồng/kg, ngày tham chiếu 4.11.2026.

IR 504, CL 555, tấm và cám có khoảng giá cao hơn bảng công bố ngày trước. Tuy nhiên, dữ liệu đối chiếu chưa thống nhất để chốt một mức tăng đồng nhất cho từng mặt hàng.

Giá bán lẻ được trình bày riêng, không thay thế giá gạo thành phẩm tại nhà máy:

Bộ dữ liệu đã đọc chưa có bảng tách riêng giá gạo thành phẩm tại nhà máy theo đầy đủ các chủng loại trên.

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu

Đơn vị: USD/tấn, báo giá ngày 4.11.2026.

Các mức trên là giá chào theo từng loại gạo. Chưa sử dụng chúng để tính chênh lệch với gạo nguyên liệu hoặc giá bán lẻ trong nước.

Dự báo ngày 5.11: Đơn hàng thực tế là yếu tố cần theo dõi

Tại một số địa phương, sức mua lúa gần thu hoạch khá hơn nhưng chưa tạo thành một mặt bằng giao dịch sôi động. Nếu người mua nâng giá để đáp ứng tiến độ giao hàng, giá lúa có thể được hỗ trợ; ngược lại, lượng hàng thu hoạch đưa ra thị trường lớn hơn nhu cầu có thể hạn chế khả năng tăng.

Ở phân khúc xuất khẩu, nhu cầu tìm mua từ Philippines đang được theo dõi cùng thời điểm cấp lại giấy phép kiểm dịch. Nếu giấy phép và đơn hàng thực tế được xác nhận, gạo thơm có thêm cơ sở giữ giá. Khi tiến độ này còn chưa rõ, chưa đủ căn cứ dự báo giá ngày 5.11 tăng đồng loạt.