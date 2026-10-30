Giá lúa gạo hôm nay 30.10: Giá chào xuất khẩu cao, giao dịch còn chậm

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Lúa tươi: Khoảng giá giữa các giống còn phân hóa

Đơn vị: đồng/kg. Ngày tham chiếu: 29.10.2026.

DS1 có đầu trên khoảng giá đạt 6.700 đồng/kg, còn OM34 nằm ở nhóm thấp nhất. Tại An Giang, giao dịch được ghi nhận vẫn chậm. Ở một số địa bàn khác, nông dân giữ giá bán, trong khi bên mua chưa đẩy mạnh thu gom.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm

Đơn vị: đồng/kg. Dữ liệu công bố ngày 29.10.2026.

Tấm và tấm thơm là hai dòng báo giá riêng, không dùng thay thế nhau để tính tăng giảm. Chưa có dữ liệu so sánh đồng nhất cho toàn bộ bảng nguyên liệu và phụ phẩm.

Ở khu vực Lấp Vò, An Cư thuộc Đồng Tháp, lượng gạo về bến và lượng mua của các kho còn ít. Điều này cho thấy giá chào và khối lượng giao dịch cần được theo dõi cùng nhau khi đánh giá sức mua.

Giá xuất khẩu và triển vọng ngày 30.10

Đơn vị: USD/tấn. Giá chào tham chiếu công bố ngày 29.10.2026.

Các nguồn công bố có cơ sở so sánh và mức tăng khác nhau, nên chưa tính một mức biến động chung cho bảng xuất khẩu. Đây cũng chưa phải mức giá đã xác nhận của ngày 30.10.

Trong phiên mới, đơn hàng thực tế và tốc độ mua nguyên liệu sẽ quyết định khả năng truyền dẫn từ giá xuất khẩu về giá lúa. Nếu doanh nghiệp tăng mua trong lúc nông dân tiếp tục giữ giá, thị trường có thể được hỗ trợ. Nếu các bên còn giằng co, giao dịch có thể tiếp tục cầm chừng.

Chưa có số liệu thu hoạch cập nhật đủ chi tiết để lượng hóa áp lực cung riêng cho ngày 30.10; chưa đủ căn cứ dự báo các giống lúa cùng tăng giá.