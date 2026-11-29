Mức giá cao trong bảng lúa tươi vẫn thuộc nhóm DS1, ST24 và OM 18. Ở khâu gạo nguyên liệu, OM 5451 có giá cao nhất trong các mặt hàng được tổng hợp.

Hình minh họa

Lúa tươi: Khoảng giá giữa các giống còn rộng

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 28.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:15 cùng ngày chưa có bảng giá mới cho ngày 29.11.2026.

Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long, đơn vị đồng/kg:

DS1 có khoảng giá 7.800–8.000 đồng/kg, trong khi IR 50404 nằm ở mức thấp nhất, từ 6.700 đồng/kg. Hai đầu bảng cách nhau 1.300 đồng/kg, nhưng đây là so sánh giữa các giống, chưa phản ánh khác biệt chất lượng của từng lô hàng.

Hoạt động mua bán tại An Giang được ghi nhận chậm. Một số địa phương khác như Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cà Mau có mặt bằng giá tương đối ổn định trong bản tin ngày 28.11.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm tham chiếu

Giá gạo nguyên liệu, đơn vị đồng/kg:

Giá phụ phẩm, đơn vị đồng/kg:

Các khoảng giá trên trùng với bộ dữ liệu ngày 27.11 đã đối chiếu. Vì vậy, bài giữ nguyên bảng tham chiếu, không tính thêm mức giảm mới cho ngày 28.11 hoặc gán biến động sang ngày 29.11.

Tên IR 504 và IR 50404 được giữ riêng theo cách niêm yết của nguồn. Giá gạo nguyên liệu cũng được tách khỏi giá lúa tươi để tránh nhầm sản phẩm.

Xuất khẩu và dự báo ngày 29.11

Giá chào bán gạo xuất khẩu Việt Nam trong bản tin ngày 28.11, đơn vị USD/tấn:

Ba khoảng giá chào bán này trùng với bản tin đối chiếu ngày 27.11; đây không phải giá hợp đồng đã chốt. Với gạo trắng 5% tấm, mức chào của Ấn Độ và Pakistan thấp hơn Việt Nam, tiếp tục tạo sức ép cạnh tranh ở phân khúc phổ thông.

Trong ngày 29.11, khả năng cải thiện giá sẽ phụ thuộc vào việc các kho có tăng mua hay không. Nếu giao dịch tiếp tục chậm, giá có thể ít biến động hoặc chịu sức ép ở những nơi cần bán hàng. Ngược lại, đơn hàng mới giúp kho tăng thu mua có thể hỗ trợ giá, nhất là với lúa thơm đạt chất lượng.

Chưa có số liệu tiến độ thu hoạch đủ mới để lượng hóa tác động nguồn cung cho riêng ngày 29.11. Do đó, chưa đủ căn cứ dự báo mức tăng, giảm đồng loạt.