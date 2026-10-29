Giá lúa gạo hôm nay 29.10.2026: DS1 dẫn nhóm lúa tươi

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Lúa tươi: DS1 cao nhất, OM34 thấp nhất trong bảng

Đơn vị: đồng/kg. Ngày dữ liệu: 28.10.2026.

DS1 có đầu trên khoảng giá đạt 6.700 đồng/kg. OM34 thuộc nhóm thấp hơn, còn OM18 và Đài Thơm 8 cùng có đầu thấp của khoảng giá ở 6.400 đồng/kg.

Tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cà Mau, nông dân tiếp tục giữ giá bán. Diễn biến thương lượng giữa bên mua và bên bán khiến giao dịch giữa các địa bàn chưa đồng đều.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm

Đơn vị: đồng/kg. Cùng bộ dữ liệu tham chiếu ngày 28.10.2026.

OM5451 và Đài Thơm 8 có đầu trên khoảng giá cùng đạt 9.400 đồng/kg. CL555 và IR504 được ghi nhận trong cùng khoảng 8.950–9.100 đồng/kg.

Các mức trên thuộc bộ khảo sát được chọn sau đối chiếu. Chưa có dữ liệu so sánh đồng nhất để tính biến động định lượng cho toàn bộ nhóm gạo nguyên liệu và phụ phẩm.

Giá xuất khẩu và triển vọng ngày 29.10

Đơn vị: USD/tấn. Đây là giá chào tham chiếu được công bố ngày 28.10.2026.

Thông tin công bố ngày 28.10 ghi nhận gạo thơm 100% tấm tăng 6 USD/tấn và Jasmine tăng 1 USD/tấn so với đầu tuần. Đây là diễn biến của ngày dữ liệu theo cơ sở so sánh đó, không phải dự báo mức tăng mới cho ngày 29.10.

Giá chào xuất khẩu tích cực hơn có thể hỗ trợ nhu cầu nguyên liệu, nhưng tác động còn phụ thuộc đơn hàng thực tế và tiến độ mua vào. Nếu doanh nghiệp tăng thu mua trong lúc nông dân giữ giá, mặt bằng có thể được hỗ trợ; nếu thương lượng kéo dài, giao dịch có thể tiếp tục chậm.

Chưa có số liệu thu hoạch mới đủ chi tiết để lượng hóa áp lực cung riêng cho ngày 29.10. Vì vậy, chưa đủ căn cứ khẳng định các giống lúa sẽ tăng đồng loạt trong phiên mới.