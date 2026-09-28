Giá lúa gạo hôm nay 28.9.2026: Thị trường chờ nguồn lúa Thu Đông

Thị trường lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long ngày 28.9.2026 được dự báo duy trì mặt bằng của phiên trước. CL 555 và IR 504 tiếp tục giữ được vùng giá sau nhịp tăng, trong khi lúa tươi chưa xuất hiện biến động mới. Diễn biến vụ Thu Đông sẽ là yếu tố đáng chú ý trong những ngày cuối tháng 9.

Hình minh họa

Giá lúa ngày 28.9.2026

Đài Thơm 8 tiếp tục nằm trong nhóm có giá cao nhất, tối đa khoảng 6.200 đồng/kg.

OM 18 và OM 5451 cùng dao động 6.000 - 6.100 đồng/kg, IR 50404 giữ mức 5.900 - 6.000 đồng/kg, còn OM 34 ở khoảng 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Nguồn lúa Hè Thu tại nhiều địa phương đã giảm mạnh, nhưng lúa Thu Đông đang dần được đưa ra thị trường. Điều này giúp nguồn cung không bị thiếu hụt rõ rệt, qua đó hạn chế khả năng giá lúa tăng nhanh.

CL 555, IR 504 giữ vùng giá sau nhịp tăng

CL 555 tiếp tục giữ vùng 8.700 - 8.800 đồng/kg sau khi tăng 100 đồng/kg trước đó. IR 504 duy trì 8.650 - 8.750 đồng/kg sau nhịp tăng 50 đồng/kg.

Việc hai mặt hàng này chưa giảm trở lại cho thấy nhu cầu nguyên liệu tại một số nhà máy vẫn được duy trì.

OM 5451 và Đài Thơm 8 tiếp tục có mức giá cao hơn, tối đa khoảng 9.400 đồng/kg.

Nếu lượng mua của doanh nghiệp tăng trong đầu tuần mới, CL 555 và IR 504 có thể tiếp tục giữ vùng giá hiện tại, thậm chí xuất hiện nhịp tăng nhẹ. Tuy nhiên, khả năng tăng đồng loạt còn phụ thuộc vào nguồn lúa Thu Đông đưa ra thị trường.

Gạo bán lẻ chưa có biến động đáng kể

Giá bán lẻ chưa phản ứng rõ với những biến động nhỏ ở thị trường nguyên liệu. Các dòng gạo thơm, gạo đặc sản tiếp tục duy trì mức giá cao hơn nhóm phổ thông.

Giá gạo xuất khẩu chưa tạo thêm lực kéo

Mặt bằng giá xuất khẩu hiện chưa tạo thêm động lực rõ rệt cho thị trường trong nước. Doanh nghiệp vẫn phải cân đối giữa chi phí nguyên liệu, đơn hàng và sức cạnh tranh từ các nguồn cung khác trong khu vực.

Dự báo giá lúa gạo ngày 28.9.2026

Điểm đáng chú ý nhất là CL 555 và IR 504 tiếp tục giữ được mặt bằng sau nhịp tăng trước đó.

Ở thị trường lúa, nguồn cung Thu Đông sẽ dần thay thế Hè Thu cuối vụ. Nếu tốc độ thu hoạch tăng nhanh trong khi sức mua chưa cải thiện tương ứng, giá lúa khó bật tăng.

Ngược lại, nếu doanh nghiệp đẩy mạnh thu mua cho các đơn hàng cuối năm, gạo nguyên liệu có thể tiếp tục phản ứng tích cực trước và tạo lực đỡ cho giá lúa.

Trong các phiên đầu tuần, cần theo dõi ba yếu tố chính gồm lượng lúa Thu Đông đưa ra thị trường, tốc độ thu mua của nhà máy và diễn biến đơn hàng xuất khẩu.