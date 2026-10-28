Giá lúa gạo hôm nay 28.10.2026: Gạo thơm xuất khẩu được chào bao nhiêu?

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Lúa tươi: DS1 cao nhất trong nhóm được khảo sát

Đơn vị: đồng/kg. Ngày tham chiếu: 27.10.2026.

Trong năm giống của bộ khảo sát, DS1 có mức cao nhất 6.700 đồng/kg. IR50404 và OM5451 cùng có đầu thấp của khoảng giá ở 6.100 đồng/kg.

Thông tin ngày 27.10 ghi nhận một số giống nhích giá, trong khi OM18 giữ khoảng 6.400–6.600 đồng/kg. Diễn biến này thuộc ngày dữ liệu, chưa xác nhận giá giao dịch ngày 28.10.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm

Đơn vị: đồng/kg. Cùng bộ dữ liệu ngày 27.10.2026.

OM5451 và Đài Thơm 8 có đầu trên khoảng giá đạt 9.400 đồng/kg trong bảng nguyên liệu. CL555 và IR504 cùng được ghi nhận ở 8.950–9.100 đồng/kg.

Các mức phụ phẩm sử dụng thống nhất với bộ khảo sát trên. Bài không ghép giá tấm hoặc cám từ một khảo sát khác để tạo khoảng giá rộng hơn.

Giá xuất khẩu và triển vọng ngày 28.10

Đây là giá chào theo từng dòng gạo, không phải một mức giá chung cho mọi hợp đồng. Chưa tính biến động định lượng giữa các phiên do chưa đối chiếu đủ hai bộ dữ liệu tương thích trong lần kiểm tra này.

Giao dịch tại An Giang vẫn chậm, trong khi nông dân ở một số địa bàn khác tiếp tục neo giá bán. Khả năng duy trì mặt bằng trong ngày 28.10 phụ thuộc việc bên mua chấp nhận giá chào và nhu cầu bổ sung nguyên liệu của doanh nghiệp.

Nếu đơn hàng và lượng mua cải thiện trong lúc hàng chào bán chưa tăng mạnh, giá có thể được hỗ trợ. Nếu thương lượng tiếp tục kéo dài, nhịp tăng có thể chỉ xuất hiện ở một số giống. Chưa có số liệu thu hoạch mới đủ chi tiết để lượng hóa áp lực cung cho riêng ngày 28.10.