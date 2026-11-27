Mặt bằng giá lúa tươi trong bảng gần nhất còn phân hóa theo giống, trong khi giao dịch vụ Thu Đông chưa sôi động. Khoảng giá này phục vụ tham khảo trước ngày giao dịch mới, không phải kết quả khảo sát ngày 27.11.

Hình minh họa

Giá lúa tươi, gạo nguyên liệu và phụ phẩm

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 26.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:14 ngày 26.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 27.11.2026.

Lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long, đơn vị đồng/kg:

IR 50404 nằm ở vùng giá thấp nhất của bảng, còn DS1 có khoảng giá 7.800–8.000 đồng/kg. Giữa mức thấp nhất và cao nhất của nhóm lúa tươi là 1.300 đồng/kg; đây là chênh lệch giữa các giống, không phải mức tăng trong ngày.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm, đơn vị đồng/kg:

Gạo nguyên liệu IR 504, OM 5451, OM 18, Đài Thơm 8 và phụ phẩm có khoảng giá trùng với mức công bố ngày 25.11. Các mức giảm hay tăng từng được ghi nhận ở ngày 25.11 không được tính thành biến động của ngày 27.11. Chưa có bảng gạo thành phẩm bán buôn riêng đủ dữ liệu để bổ sung.

Giá gạo xuất khẩu tham chiếu

Đây là giá chào xuất khẩu công bố ngày 26.11.2026, đơn vị USD/tấn; không phải giá giao dịch đã xác nhận ngày 27.11.

Các phân khúc khác nhau về chủng loại và tỷ lệ tấm nên không dùng chênh lệch giữa chúng để kết luận giá tăng hay giảm. Bản thảo chưa xác định mức biến động xuất khẩu từ các bộ dữ liệu chưa thống nhất về cơ sở so sánh.

Dự báo ngày 27.11: Lực mua là điểm cần theo dõi

Giao dịch lúa Thu Đông chậm trong ngày 26.11 cho thấy thị trường cần thêm đơn mua để tạo động lực tăng giá. Với ngày 27.11, nếu nhu cầu của thương lái và nhà máy chưa cải thiện, giá có thể tiếp tục dao động hẹp; nơi lượng lúa thu hoạch đưa ra bán tăng có thể chịu sức ép thương lượng.

Khả năng giữ giá sẽ thuận lợi hơn nếu đơn hàng thu mua cải thiện trong lúc nguồn lúa phù hợp chất lượng không tăng tương ứng. Tuy nhiên, hiện chưa đủ dữ liệu về lượng mua, tiến độ thu hoạch và đơn hàng mới để dự báo mức tăng, giảm cụ thể.