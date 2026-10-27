Giá lúa gạo hôm nay 27.10.2026: Gạo thơm xuất khẩu ở mức nào?

Lúa tươi có biên độ tương đối hẹp giữa các giống, trong khi gạo nguyên liệu cần phân biệt rõ từng bộ khảo sát để tránh ghép thành một mặt bằng giá thiếu nhất quán.

Hình minh họa

Lúa tươi: OM18 và DS1 ở nhóm giá cao

Đơn vị: đồng/kg. Ngày tham chiếu: 26.10.2026.

Mức cao nhất trong bảng đạt 6.600 đồng/kg, xuất hiện ở OM18 và DS1. IR50404 cùng OM34 có mức thấp nhất 5.900 đồng/kg. Đây là khoảng giá khảo sát ngày 26.10, chưa phải giá giao dịch được xác nhận cho ngày 27.10.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm

Bảng gạo nguyên liệu sử dụng thống nhất một bộ khảo sát ngày 26.10.2026, đơn vị đồng/kg.

Bảng phụ phẩm dưới đây thuộc bộ khảo sát bổ sung cùng ngày, được trình bày riêng để không trộn với bảng gạo nguyên liệu.

Các khảo sát cùng ngày ghi nhận khoảng giá gạo nguyên liệu và cám khác nhau. Sự chênh lệch này chưa đủ để kết luận thị trường tăng hay giảm nếu chưa có hai bảng tương thích về địa bàn, phẩm cấp và thời điểm thu thập.

Nguồn được chọn không cung cấp một bảng riêng đầy đủ về gạo thành phẩm xuất khẩu, vì vậy bài không tự bổ sung giá cho nhóm này.

Giá xuất khẩu và triển vọng ngày 27.10

Ba dòng hàng có khoảng giá riêng theo loại gạo; không dùng chênh lệch giữa chúng làm mức tăng, giảm. Chưa có dữ liệu so sánh tương thích để tính biến động cho từng dòng trong bảng.

Giao dịch nội địa ngày 26.10 nhìn chung thận trọng. Với phiên 27.10, khả năng giữ giá sẽ được hỗ trợ nếu các đầu mối duy trì mua hàng phù hợp yêu cầu chất lượng. Nếu lượng lúa chào bán tăng mà đơn hàng chưa cải thiện, bên mua có thể tiếp tục lựa chọn kỹ hơn.

Chưa có số liệu thu hoạch mới đủ chi tiết trong các nguồn đã kiểm tra để lượng hóa áp lực cung cho riêng ngày 27.10. Vì vậy, chưa có cơ sở dự báo một mức điều chỉnh cụ thể trên diện rộng.