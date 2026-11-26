Giao dịch lúa Thu Đông tại nhiều địa phương Đồng bằng sông Cửu Long còn chậm, trong khi giá phân hóa theo giống và khâu chế biến. Diễn biến này khiến việc dự báo cần gắn với sức mua từng phân khúc.

Hình minh họa

Lúa tươi: Khoảng giá tham chiếu 6.700–8.000 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 25.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 22:08 ngày 25.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 26.11.2026.

DS1 có khoảng giá tham chiếu cao nhất tính theo cả hai đầu khoảng, còn IR 50404 thấp nhất trong các giống được thống kê. Đài Thơm 8 và OM 5451 cùng ở mức 7.500–7.600 đồng/kg; đây là mức giá công bố ngày 25.11, chưa phải kết quả giao dịch ngày 26.11.

Gạo nguyên liệu, tấm và cám được tách riêng

Giá lúa tươi và gạo nguyên liệu thuộc hai khâu khác nhau, cần được theo dõi riêng. Trong nhóm gạo nguyên liệu trên, OM 5451 có mức tham chiếu cao nhất; OM 18 thấp nhất. Bộ dữ liệu chưa có bảng gạo thành phẩm bán buôn riêng đủ rõ để bổ sung.

Giá xuất khẩu và triển vọng ngày 26.11

Bản tin ngày 25.11 ghi nhận các mức chào xuất khẩu này ổn định so với đầu tuần. Đây là cơ sở so sánh của bản tin, không phải kết luận giá xuất khẩu ngày 26.11 không đổi.

Trong nước, giao dịch chậm tại An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cà Mau cho thấy sức mua vẫn cần được theo dõi. Nếu doanh nghiệp có thêm đơn hàng và tăng thu mua, lúa thơm cùng nguyên liệu phù hợp yêu cầu xuất khẩu có thể nhận lực đỡ.

Ngược lại, nếu các kho tiếp tục mua thận trọng trong khi lượng hàng đưa ra thị trường tăng, giá khó tăng đồng loạt. Triển vọng ngày 26.11 vì vậy nghiêng về phân hóa theo giống và chất lượng; chưa đủ cơ sở khẳng định một hướng tăng hoặc giảm chung cho toàn thị trường.