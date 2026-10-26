Giá lúa gạo hôm nay 26.10.2026: Người bán giữ giá, giao dịch còn chậm

Sự giằng co giữa giá chào của người bán và nhịp thu gom của các đầu mối tiếp tục là điểm đáng chú ý ở thị trường lúa gạo.

Hình minh họa

Lúa tươi: OM 18 và DS1 cùng có đầu giá 6.600 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 25.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:07 cùng ngày chưa có bảng giá mới cho ngày 26.10.

Các khoảng giá trên trùng với bộ công bố ngày 24.10 được đối chiếu. DS1 có đầu giá thấp của khoảng thu mua cao hơn OM 18, trong khi hai loại cùng đạt mức cao nhất 6.600 đồng/kg.

Giao dịch tại An Giang còn chậm; ở một số địa phương khác trong vùng, nông dân tiếp tục neo giá chào. Giá được giữ ở mức cao chưa đồng nghĩa lượng hàng mua bán đã cải thiện.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm

Dữ liệu tham khảo ngày 25.10.2026, đơn vị đồng/kg.

Bộ giá nguyên liệu và phụ phẩm cũng trùng các khoảng công bố ngày 24.10. OM 5451 và Đài Thơm 8 có đầu giá cao nhất trong nhóm nguyên liệu, còn OM 380 và Sóc thơm cùng ở khoảng thấp nhất.

Các mức này áp dụng cho nguyên liệu và phụ phẩm theo đúng tên hàng, không phải bảng giá gạo bán lẻ tại chợ.

Giá xuất khẩu và triển vọng ngày 26.10

Báo giá xuất khẩu Việt Nam công bố ngày 25.10.2026:

Gạo thơm 5% tấm và Jasmine có khoảng giá bằng mức công bố ngày 24.10 trong bộ đối chiếu. Riêng gạo thơm 100% tấm chưa có dữ liệu ngày trước tương thích trong bộ này để tính thay đổi.

Trong ngày 26.10, thị trường cần theo dõi lượng đặt mua và tiến độ giao hàng thực tế. Nếu doanh nghiệp tăng thu gom các lô đáp ứng chất lượng, giá có thể có thêm lực đỡ. Nếu giao dịch vẫn chậm, giá chào cao của người bán chưa đủ để tạo một đợt tăng rộng.

Chưa có số liệu thu hoạch mới đủ để lượng hóa nguồn lúa bổ sung trong ngày tiếp theo. Vì vậy, nhận định đầu tuần tập trung vào sức mua và lượng hàng thực tế tại từng điểm giao dịch.