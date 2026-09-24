Giá lúa gạo hôm nay 24.9.2026: Thị trường bất ngờ phân hóa

Nguồn lúa Hè Thu cuối vụ đang thu hẹp, trong khi lúa Thu Đông bắt đầu được đưa ra thị trường. Diễn biến cung cầu mới giúp một số giống lúa tươi tăng giá, nhưng sức mua nguyên liệu chưa mạnh khiến CL 555 và IR 504 tiếp tục chịu áp lực.

Hình minh họa

Nhiều giống lúa tươi tăng 100 đồng/kg

Đài Thơm 8 tiếp tục nằm trong nhóm có giá cao nhất, đạt tối đa 6.200 đồng/kg.

OM 18 và OM 5451 cùng tăng lên 6.000 - 6.100 đồng/kg. IR 50404 đạt 5.900 - 6.000 đồng/kg, còn OM 34 lên 5.700 - 5.900 đồng/kg.

Việc nhiều giống cùng tăng khoảng 100 đồng/kg cho thấy nguồn lúa Hè Thu cuối vụ thu hẹp đang bắt đầu tạo lực đỡ rõ hơn.

Tuy nhiên, lúa Thu Đông đã xuất hiện với lượng khá tại một số khu vực. Nếu nguồn cung vụ mới tăng nhanh trong những ngày tới, dư địa tăng của lúa tươi có thể bị hạn chế.

CL 555 và IR 504 giảm giá

Trái với lúa tươi, CL 555 giảm 100 đồng/kg xuống 8.600 - 8.700 đồng/kg. IR 504 cũng giảm 50 đồng/kg, về cùng vùng giá.

Trong khi đó, OM 5451 và Đài Thơm 8 tiếp tục giữ mức cao, tối đa 9.400 đồng/kg.

Sự phân hóa này cho thấy nhu cầu nguyên liệu chưa đồng đều. Các dòng chất lượng cao vẫn giữ giá tốt hơn, trong khi nhóm phổ thông chịu sức ép từ lượng mua còn thận trọng.

Phụ phẩm và gạo bán lẻ ít biến động

Tại thị trường bán lẻ, Nàng Nhen tiếp tục ở mức khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg và Nàng Hoa khoảng 21.000 đồng/kg.

Jasmine phổ biến 17.000 - 18.000 đồng/kg, Đài Thơm 15.000 - 16.000 đồng/kg, OM 18 khoảng 15.500 - 16.500 đồng/kg và gạo thường 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu chưa tạo lực đẩy mới

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam chưa có biến động mới đủ lớn để tác động mạnh đến thị trường trong nước.

Trong khi đó, dự báo sản lượng gạo thế giới niên vụ 2026 - 2027 thấp hơn niên vụ trước, còn nhu cầu tiêu thụ được dự báo tăng nhẹ. Đây có thể là yếu tố hỗ trợ thị trường về trung hạn, nhưng ảnh hưởng trước mắt còn phụ thuộc vào đơn hàng thực tế.

Dự báo giá lúa gạo ngày 24.9.2026

Diễn biến đáng chú ý nhất là sự phân hóa giữa lúa tươi và gạo nguyên liệu.

Nguồn lúa Hè Thu cuối vụ giảm giúp OM 18, OM 5451, IR 50404 và OM 34 có thêm lực đỡ. Tuy nhiên, lượng lúa Thu Đông bắt đầu tăng sẽ khiến khả năng tăng mạnh khó kéo dài nếu sức mua không cải thiện.

Ở nhóm gạo nguyên liệu, OM 5451 và Đài Thơm 8 vẫn có lợi thế giữ giá. CL 555 và IR 504 cần theo dõi sát vì đang giảm về cùng vùng 8.600 - 8.700 đồng/kg.

Nếu doanh nghiệp tăng mua cho các hợp đồng giao cuối năm, gạo nguyên liệu có thể sớm ổn định trở lại. Ngược lại, nguồn cung Thu Đông tăng nhanh trong lúc giao dịch chậm sẽ tiếp tục tạo sức ép lên nhóm gạo phổ thông.