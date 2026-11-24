Thị trường lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long bước sang ngày 24.11 với nhiều mức giá tham chiếu từ phiên đầu tuần. Lúa DS1 đang có giá cao nhất trong nhóm lúa tươi được khảo sát, còn gạo nguyên liệu OM 5451 vượt ngưỡng 11.000 đồng/kg. Trên thị trường xuất khẩu, các dòng gạo thơm Việt Nam tiếp tục được chào bán ở mức giá đáng chú ý.

Hình minh họa

Giá lúa tươi hôm nay: OM 18 và DS1 ở nhóm cao

Theo bảng giá cập nhật gần nhất ngày 23.11, giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long nhìn chung ít biến động, nhưng có sự chênh lệch giữa các giống.

Lúa OM 18 được thu mua trong khoảng 7.600 - 7.800 đồng/kg, trong khi Đài Thơm 8 có giá 7.500 - 7.600 đồng/kg. Giống OM 5451 dao động từ 7.000 - 7.200 đồng/kg.

Đáng chú ý, lúa DS1 tiếp tục nằm trong nhóm có giá cao nhất, đạt 7.800 - 8.000 đồng/kg. Ở chiều thấp hơn, IR 50404 được thu mua từ 6.800 - 6.900 đồng/kg, còn OM 34 dao động trong khoảng 6.600 - 6.800 đồng/kg.

Bảng giá lúa tươi tham chiếu cho ngày 24.11.2026:

Giá gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ

Ở phân khúc gạo nguyên liệu, OM 5451 có mức giá cao nhất trong nhóm được khảo sát, dao động từ 11.300 - 11.400 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu IR 504 có giá 9.500 - 9.600 đồng/kg, gạo CL ở mức 9.400 - 9.450 đồng/kg. Trong khi đó, gạo OM 18 dao động từ 8.700 - 8.850 đồng/kg, còn Đài Thơm 8 ở mức 9.200 - 9.400 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu tham chiếu cho ngày 24.11.2026:

Tại các chợ bán lẻ, gạo Nàng Nhen có giá khoảng 28.000 đồng/kg, cao nhất trong nhóm được khảo sát. Gạo Hương Lài ở mức 22.000 đồng/kg, còn gạo thơm Thái hạt dài dao động từ 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Với các loại gạo sử dụng phổ biến trong bữa ăn hằng ngày, gạo thường và gạo Sóc thường có giá khoảng 14.000 - 15.000 đồng/kg.

Thị trường nếp cũng ít thay đổi trong bảng giá tham chiếu. Nếp 3 tháng khô dao động từ 9.600 - 9.700 đồng/kg, trong khi nếp IR 4625 và IR 5625 tươi cùng ở mức 7.300 - 7.500 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu và tình hình xuất khẩu 10 tháng năm 2026

Giá gạo xuất khẩu Việt Nam trong bảng chào giá gần nhất vẫn duy trì mức khá cao ở nhóm gạo thơm.

Gạo thơm 5% tấm được chào bán từ 515 - 520 USD/tấn. Gạo Jasmine đạt 570 - 574 USD/tấn, trong khi gạo thơm 100% tấm ở mức 410 - 414 USD/tấn.

Theo cập nhật thị trường châu Á ngày 23.11, gạo 5% tấm của Thái Lan được chào bán trong khoảng 498 - 502 USD/tấn, còn gạo 100% tấm dao động từ 427 - 431 USD/tấn.

Tại Ấn Độ, gạo 5% tấm có giá 399 - 403 USD/tấn; gạo 100% tấm ở mức 339 - 343 USD/tấn.

Bảng giá gạo xuất khẩu tham chiếu:

Về hoạt động xuất khẩu, trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu khoảng 6,8 triệu tấn gạo, thu về 3,31 tỷ USD. So với cùng kỳ năm trước, lượng xuất khẩu giảm 4,6%, còn giá trị giảm 9,7%.

Giá xuất khẩu bình quân đạt khoảng 484 USD/tấn, thấp hơn 5,4% so với cùng kỳ năm 2025.

Philippines tiếp tục là thị trường tiêu thụ gạo lớn nhất của Việt Nam, chiếm 40,2% thị phần. Trung Quốc đứng thứ hai với 17,5%, tiếp đến là Ghana với 13,7%.

Các số liệu cho thấy xuất khẩu gạo vẫn tập trung vào những thị trường chủ lực tại châu Á, trong khi diễn biến giá quốc tế có sự khác biệt giữa từng nước xuất khẩu và từng chủng loại gạo.