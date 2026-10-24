Giá lúa gạo hôm nay 24.10.2026: Sức mua còn dè dặt

Lượng hàng về ít tại một số điểm giao dịch chưa tạo được chuyển biến mạnh khi các kho vẫn mua cầm chừng.

Hình minh họa

Lúa tươi tham khảo từ 5.900 đồng/kg

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố ngày 23.10.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:10 ngày 23.10 chưa có bảng giá ngày 24.10.

DS1 và OM 18 có mức cao nhất đạt 6.600 đồng/kg; đầu thấp 5.900 đồng/kg xuất hiện ở IR 50404 và OM 34. Chênh lệch giữa các giống phản ánh những phân khúc hàng khác nhau, không phải mức tăng giảm của cùng một loại lúa.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm

Đơn vị: đồng/kg; dữ liệu công bố ngày 23.10.2026.

Giao dịch tại An Giang và Cần Thơ còn chậm. Ở khu vực Sa Đéc, lượng hàng về ít nhưng các kho lớn cũng chưa mua mạnh. Sự thận trọng từ cả bên mua và bên bán khiến thị trường chưa có động lực rõ rệt để hình thành mặt bằng mới.

Giá xuất khẩu và triển vọng ngày 24.10

Bảng chào giá xuất khẩu công bố ngày 23.10.2026:

Các mức trên được tách theo chủng loại, không dùng để tính trực tiếp chênh lệch với gạo nguyên liệu trong nước.

Trong ngày 24.10, sức mua của kho gạo và tiến độ thực hiện đơn hàng xuất khẩu sẽ là những tín hiệu quan trọng. Nếu hoạt động thu gom cải thiện trong lúc lượng hàng về hạn chế, một số phân khúc có thể được hỗ trợ. Nếu giao dịch tiếp tục cầm chừng, giá nhiều khả năng vẫn phân hóa theo chất lượng và từng điểm mua bán; chưa đủ cơ sở dự báo một đợt tăng rộng khắp.