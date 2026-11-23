Một số giống lúa tươi được ghi nhận tăng trong bản tin ngày 22.11, nhưng giao dịch tại nhiều địa phương vẫn cầm chừng. Sự khác biệt giữa giá lúa và nhịp mua của các kho khiến thị trường đầu tuần cần được đánh giá theo từng khâu, thay vì coi mọi mặt hàng đều tăng cùng chiều.

Hình minh họa

Lúa tươi: DS1 tham chiếu cao nhất 8.000 đồng/kg

Bài được chuẩn bị tối 22.11.2026 cho ngày 23.11.2026. Bảng tham chiếu sử dụng dữ liệu công bố ngày 22.11; giá giao dịch thực tế ngày 23.11 cần chờ cập nhật.

Lúa tươi tại ĐBSCL, theo bộ giá được dẫn từ An Giang. Đơn vị: đồng/kg.

Trong nhóm này, DS1 có mức giá cao nhất, còn OM34 nằm ở phía thấp hơn. Bản tin ngày 22.11 ghi nhận điều chỉnh tăng ở một số giống, song đây là diễn biến của ngày tham chiếu, không phải mức tăng đã được xác nhận cho ngày 23.11.

Gạo nguyên liệu, phụ phẩm và xuất khẩu

Bộ giá ngày 22.11 được theo dõi riêng cho từng nhóm. Đơn vị trong bảng sau: đồng/kg.

Tên CL được giữ theo bản công bố, chưa đồng nhất thành CL555. Bộ nguồn này chưa có bảng gạo thành phẩm cùng phẩm cấp để đối chiếu nên không tự bổ sung giá.

Ở phân khúc xuất khẩu, dưới đây là giá chào tham chiếu của Việt Nam được bản tin ngày 22.11 dẫn lại, không phải giá hợp đồng đã thực hiện. Đơn vị: USD/tấn.

Các nhóm gạo có phẩm cấp khác nhau nên không dùng mức giá của gạo thơm để thay cho gạo trắng cùng tỷ lệ tấm. Cơ sở giao hàng cụ thể chưa được bản tin nêu đủ, vì vậy không tự gắn điều kiện FOB.

Dự báo ngày 23.11: Giá cần sức mua thực để giữ nhịp

Tín hiệu đáng chú ý là lượng lúa còn lại tại một số địa phương không nhiều, trong khi hoạt động mua bán vẫn chậm. Tại các điểm giao dịch gạo ở Đồng Tháp, nhu cầu mua của kho còn yếu. Bộ thông tin đã kiểm tra chưa có số liệu tiến độ thu hoạch và sản lượng về chợ theo ngày để lượng hóa sức ép nguồn cung.

Trong ngày 23.11, nếu lượng hàng về tiếp tục hạn chế và kho tăng mua, giá lúa có thể được hỗ trợ. Nếu đầu mối vẫn mua dè dặt, mức giá chào cao chưa chắc chuyển thành giao dịch ở cùng mức. Do đó, cần theo dõi cả lượng mua và chất lượng hàng thực tế trước khi nhận định đà tăng lan sang gạo nguyên liệu.