Giá lúa gạo hôm nay 23.10.2026: Gạo thơm xuất khẩu có lực đỡ

Giá chào xuất khẩu khởi sắc đang mang lại kỳ vọng cho thị trường lúa gạo. Tuy nhiên, để chuyển thành đà tăng bền hơn ở trong nước, các kho và doanh nghiệp cần duy trì nhịp mua thực tế, nhất là tại những nơi giao dịch còn thưa.

Hình minh họa

Lúa tươi giữ khoảng giá tương đối vững

OM18 và DS1 tiếp tục nằm trong nhóm có giá cao trong bảng khảo sát. Mỗi giống lúa vẫn có khoảng giá khá rộng tùy địa bàn, chất lượng và điều kiện giao nhận.

Giao dịch tại nhiều điểm thuộc An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cà Mau còn chậm trong khảo sát ngày 22.10. Người bán giữ giá khiến việc thương lượng chưa dễ dàng, dù nhu cầu mua vẫn hiện diện.

Gạo nguyên liệu và giá xuất khẩu mới nhất

Ở nhóm nguyên liệu, OM5451 và Đài Thơm 8 có khoảng giá cao hơn IR 504, CL555 và OM18. Tấm, cám được trình bày riêng để tránh nhầm với gạo nguyên liệu.

Trên thị trường xuất khẩu, ba chủng loại gạo được ghi nhận tăng giá chào so với đầu tuần. Đây là cơ sở so sánh của bộ dữ liệu ngày 22.10, không phải mức tăng trong ngày 23.10.

Đơn hàng mới có thể hỗ trợ thị trường ngày 23.10

Thông tin từ doanh nghiệp cuối ngày 22.10 cho thấy nhu cầu của một số khách hàng tại Philippines, Trung Quốc và châu Phi đã có dấu hiệu cải thiện. Cùng với nguồn hàng giáp vụ hạn chế, yếu tố này có thể tạo lực đỡ cho giá tại những điểm có đơn hàng cần giao.

Dù vậy, diễn biến ở từng phân khúc chưa đồng đều. Nếu kho tăng mua và doanh nghiệp tiếp tục nhận đơn hàng, một số loại lúa, gạo có thể giữ giá hoặc nhích lên. Trường hợp việc mua vào vẫn cầm chừng, thị trường nội địa nhiều khả năng chỉ dao động hẹp.

Giá chào xuất khẩu tăng là tín hiệu tích cực, nhưng mức điều chỉnh tại ruộng và nhà máy còn phụ thuộc chất lượng hàng, tiến độ giao nhận và khả năng chấp nhận giá của bên mua. Chưa có cơ sở xác định mức tăng cụ thể cho phiên 23.10.