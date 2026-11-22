Giá lúa, gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ được theo dõi riêng, bởi một mức tăng tại chợ chưa phản ánh diễn biến của toàn bộ chuỗi thu mua.

Hình minh họa

Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long

Đơn vị: đồng/kg. Các mức dưới đây thuộc bộ tham chiếu buổi sáng 21.11.2026, chưa phải khảo sát ngày 22.11.

Trong bộ dữ liệu này, DS1 có giá cao nhất, còn OM34 thấp nhất. Chênh lệch giữa mức cao nhất của DS1 và mức thấp nhất của OM34 là 1.300 đồng/kg; đây là chênh lệch giữa các giống lúa, không phải mức tăng theo ngày.

Hoạt động mua bán được ghi nhận cầm chừng tại Đồng Tháp; các địa phương như An Giang, Cần Thơ, Tây Ninh, Vĩnh Long và Cà Mau cũng có lượng giao dịch thấp. Chưa xác minh được giá lúa tươi OM18 riêng biệt trong bộ công bố được chọn, nên không tự đổi dòng “OM” thành OM18.

Gạo nguyên liệu, phụ phẩm và bán lẻ

Gạo nguyên liệu OM5451 đứng ở mức cao hơn các loại còn lại trong bảng. Riêng gạo Đài Thơm 8 bán lẻ được bản công bố sáng 21.11 ghi nhận tăng 500 đồng/kg so với ngày trước đó; mức tăng này thuộc ngày 21.11, không gán sang 22.11.

Dòng CL được giữ nguyên tên theo bộ dữ liệu, chưa đồng nhất với CL555. Bài cũng chưa bổ sung bảng gạo thành phẩm vì chưa xác minh được bộ giá tương ứng.

Giá xuất khẩu và dự báo ngày 22.11.2026

Bộ báo giá xuất khẩu công bố buổi sáng 21.11 ghi nhận:

Các mức này được giữ theo cùng bộ công bố buổi sáng, không ghép với báo giá cập nhật muộn hơn hoặc số liệu bình quân tuần. Chưa có cơ sở thống nhất để tính biến động mới nhất cho toàn bộ các nhóm hàng.

Đối với ngày 22.11, giao dịch chậm là yếu tố có thể hạn chế khả năng tăng giá trên diện rộng. Nếu các kho và doanh nghiệp chưa nâng lượng mua, giá có thể tiếp tục phân hóa theo giống, chất lượng và địa bàn thu mua.

Ở chiều cung, lượng lúa thu hoạch đưa ra bán sẽ là biến số cần theo dõi. Nếu hàng về tăng nhanh hơn sức mua, áp lực thương lượng giá có thể lớn hơn. Tuy nhiên, chưa có số liệu tiến độ thu hoạch mới đủ rộng để khẳng định nguồn cung toàn vùng đang tăng mạnh hoặc dự báo mức giảm cụ thể.