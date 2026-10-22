Giá lúa gạo hôm nay 22.10.2026: Sức mua quyết định đà giá

Hai giống lúa phổ biến cùng tăng 100 đồng/kg trong ngày 21.10, trong khi phần lớn mặt hàng còn lại giữ khoảng giá cũ. Với giao dịch chưa thật sự sôi động, sức mua của kho và thương lái sẽ là yếu tố đáng chú ý trong phiên mới.

Hình minh họa

Lúa tươi tăng nhẹ ở hai giống

Đài Thơm 8 và IR 50404 là hai mặt hàng có chuyển động đáng chú ý nhất. OM18 và DS1 vẫn nằm trong nhóm có giá cao, đạt tới 6.600 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm trái chiều

Giá gạo nguyên liệu IR 504 và CL555 cùng đạt 8.900–9.000 đồng/kg. Tấm thơm tăng nhẹ, trong khi cám lùi 100 đồng/kg.

Trên thị trường xuất khẩu, các mức chào được ghi nhận như sau:

Dự báo thị trường ngày 22.10

Giá lúa có thể giữ nhịp ổn định nếu kho tiếp tục mua đều, nhưng khả năng tăng đồng loạt chưa rõ khi giao dịch tại nhiều địa phương còn chậm. Những giống vừa nhích giá cần thêm lực mua thực tế để duy trì đà đi lên.

Đối với gạo nguyên liệu, diễn biến sẽ phụ thuộc vào nhu cầu giao hàng và đơn đặt mua mới. Giá xuất khẩu có tín hiệu tích cực ở một số phân khúc, song chưa đủ cơ sở để suy ra mức tăng cụ thể cho thị trường nội địa trong ngày 22.10.