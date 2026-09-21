Giá lúa gạo hôm nay 21.9.2026: Thị trường tiếp tục đi ngang

Thị trường lúa gạo Đồng bằng sông Cửu Long ngày 21.9.2026 được dự báo chưa có biến động đáng kể.

Nguồn lúa hè thu cuối vụ đã thu hẹp nhưng giao dịch vẫn chậm, khiến giá lúa khó tăng mạnh.

Gạo nguyên liệu tiếp tục giữ giá tốt hơn, trong khi thị trường xuất khẩu chưa xuất hiện tín hiệu mới đủ sức tạo lực kéo.

Hình minh họa

Lúa tươi tiếp tục giữ giá

Đài Thơm 8 và OM 18 tiếp tục nằm trong nhóm có giá cao hơn, cùng đạt tối đa khoảng 6.200 đồng/kg.

OM 5451 và IR 50404 giữ vùng 5.800 - 6.000 đồng/kg, còn OM 34 tiếp tục ở mức thấp hơn, khoảng 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Sau nhịp giảm trước đó, việc giá duy trì ổn định cho thấy áp lực bán đã dịu. Tuy nhiên, sức mua tại ruộng chưa đủ mạnh để tạo một đợt phục hồi rõ rệt.

Nguồn cung cuối vụ giảm là yếu tố giúp hạn chế khả năng giá giảm sâu hơn trong ngắn hạn.

Gạo nguyên liệu tiếp tục là điểm tựa

Gạo OM 5451 và Đài Thơm 8 tiếp tục duy trì vùng cao nhất, tối đa khoảng 9.400 đồng/kg.

CL 555 giữ mức 8.850 - 8.900 đồng/kg, trong khi IR 504 dao động 8.800 - 8.900 đồng/kg.

Việc gạo nguyên liệu duy trì ổn định trong khi lúa tươi vừa trải qua nhịp giảm cho thấy nhu cầu tại các nhà máy vẫn tạo được lực đỡ nhất định.

Nếu doanh nghiệp tăng thu mua cho những đơn hàng cuối năm, gạo nguyên liệu có thể là phân khúc phản ứng tích cực trước.

Phụ phẩm, nếp và gạo bán lẻ ổn định

Giá bán lẻ dự báo cũng chưa thay đổi đáng kể.

Gạo Nàng Nhen tiếp tục khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài và gạo Nhật cùng 22.000 đồng/kg; gạo thơm Thái hạt dài 20.000 - 22.000 đồng/kg.

Jasmine giữ mức 17.000 - 18.000 đồng/kg, Đài Thơm và OM 18 khoảng 15.500 - 16.500 đồng/kg, còn gạo thường dao động 13.500 - 15.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu chưa tạo động lực mới

Giá Jasmine Việt Nam được dự báo tiếp tục ở mức 526 - 530 USD/tấn sau nhịp giảm trước đó.

Gạo thơm 5% tấm giữ khoảng 440 - 445 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm dao động 368 - 372 USD/tấn.

Mặt bằng xuất khẩu hiện tại chưa tạo lực kéo rõ rệt cho thị trường nội địa. Trong khi đó, cạnh tranh về giá từ các nguồn cung lớn trong khu vực vẫn là yếu tố khiến doanh nghiệp thận trọng khi nâng giá mua nguyên liệu.

Dự báo giá lúa gạo ngày 21.9.2026

Kịch bản chính trong ngày 21.9 là giá tiếp tục đi ngang so với ngày 20.9.

Lúa tươi được hỗ trợ bởi nguồn cung cuối vụ giảm, nhưng giao dịch chậm khiến khả năng tăng giá còn hạn chế.

Gạo nguyên liệu tiếp tục ổn định hơn, trong đó OM 5451 và Đài Thơm 8 giữ vùng giá cao. IR 504 và CL 555 cũng chưa có dấu hiệu quay lại xu hướng giảm.

Trong những phiên tới, sức mua của nhà máy và các đơn hàng xuất khẩu mới sẽ là yếu tố quan trọng nhất.

Nếu doanh nghiệp tăng gom hàng, gạo nguyên liệu có thể nhích lên trước và tạo lực đỡ trở lại cho giá lúa. Ngược lại, nếu giao dịch tiếp tục cầm chừng, mặt bằng hiện tại nhiều khả năng còn kéo dài.

Nhìn chung, thị trường lúa gạo ngày 21.9.2026 được dự báo ổn định là chủ đạo, chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để xác lập một xu hướng tăng hoặc giảm mới.