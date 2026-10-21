Giá lúa gạo hôm nay 21.10.2026: Lúa tươi nhích lên, sức mua còn chậm

Đài Thơm 8 và IR 50404 là hai loại lúa có giá tăng trong ngày 20.10, song giao dịch tại nhiều địa phương vẫn chưa sôi động. Nội dung sử dụng các mức giá đã công bố trong ngày 20.10; triển vọng phiên mới phụ thuộc khả năng người mua chấp nhận mặt bằng giá này.

Hình minh họa

Đài Thơm 8 và IR 50404 tăng 100 đồng/kg

Giá lúa tươi Đài Thơm 8 ngày 20.10 lên 6.400–6.500 đồng/kg, còn IR 50404 đạt 5.900–6.000 đồng/kg, cùng tăng 100 đồng/kg so với ngày 19.10. Các giống còn lại trong nhóm theo dõi chưa có thay đổi đáng kể.

Tại An Giang, mua bán chậm dù một số loại lúa nhích giá. Ở Cần Thơ, Đồng Tháp và một số địa phương khác, người bán tiếp tục giữ giá chào, khiến lượng giao dịch chưa nhiều.

Gạo nguyên liệu ổn định, cám giảm giá

Nhóm gạo nguyên liệu chưa có nhịp tăng tương ứng với lúa tươi. IR 504 duy trì vùng 8.750–8.850 đồng/kg, trong khi OM 5451 và Đài Thơm 8 có mức giá cao hơn trong nhóm được khảo sát.

Ở nhóm phụ phẩm, tấm thơm được ghi nhận trong khoảng 9.300–9.400 đồng/kg. Cám xuống 7.900–8.200 đồng/kg, giảm 200 đồng/kg trong ngày 20.10 so với ngày trước.

Các kho lớn tại khu vực Sa Đéc mua vào ít; giao dịch ở Cần Thơ cũng còn yếu. Đây là điểm khiến nhịp tăng của lúa tươi chưa lan rộng sang thị trường gạo nguyên liệu.

Dự báo ngày 21.10: Sức mua vẫn là yếu tố quyết định

Giá lúa nhích lên trong lúc giao dịch chậm cho thấy bên bán và bên mua chưa dễ thống nhất mức giá. Nếu các kho tăng thu mua, Đài Thơm 8 và IR 50404 có thể giữ được bước tăng vừa ghi nhận. Ngược lại, lượng giao dịch thấp kéo dài sẽ hạn chế khả năng tăng tiếp.

Với gạo nguyên liệu, thị trường cần thêm đơn hàng và sức mua thực tế để tạo chuyển biến rõ hơn. Trong ngắn hạn, chưa có cơ sở để kỳ vọng mọi chủng loại cùng tăng; biến động có thể tiếp tục khác nhau giữa lúa, gạo và phụ phẩm.