Giá lúa gạo hôm nay 20.9.2026: Lúa chững giảm, gạo nguyên liệu giữ giá

Sau nhịp giảm mạnh của lúa tươi, thị trường Đồng bằng sông Cửu Long bước vào ngày 20.9.2026 với trạng thái ổn định hơn.

Giao dịch còn chậm nhưng nguồn cung cuối vụ không quá dồi dào, giúp giá lúa chưa chịu thêm áp lực giảm. Gạo nguyên liệu tiếp tục giữ giá tốt hơn.

Hình minh họa

Giá lúa tươi ngày 20.9.2026 đi ngang

Đài Thơm 8 và OM 18 tiếp tục có mức giá cao hơn trong nhóm lúa tươi. OM 5451 và IR 50404 cùng duy trì 5.800 - 6.000 đồng/kg, còn OM 34 quanh 5.600 - 5.700 đồng/kg.

Việc giá không giảm thêm cho thấy thị trường đang tạm tìm được vùng cân bằng sau đợt điều chỉnh trước đó. Nguồn lúa hè thu cuối vụ thu hẹp giúp hạn chế áp lực xuống giá, dù sức mua của thương lái vẫn chưa mạnh.

Trong ngắn hạn, khả năng lúa tăng đáng kể chưa cao nếu nhà máy chưa đẩy mạnh thu mua.

Gạo nguyên liệu ổn định hơn lúa tươi

OM 5451 và Đài Thơm 8 tiếp tục giữ mức cao nhất, tối đa khoảng 9.400 đồng/kg.

CL 555 duy trì 8.850 - 8.900 đồng/kg, trong khi IR 504 ở mức 8.800 - 8.900 đồng/kg.

Gạo nguyên liệu không giảm theo lúa tươi là tín hiệu cho thấy nhu cầu chế biến vẫn tạo được lực đỡ nhất định. Nếu doanh nghiệp tăng mua cho các hợp đồng cuối năm, phân khúc này có thể phản ứng trước thị trường lúa.

Phụ phẩm, nếp và bán lẻ ít biến động

Giá gạo bán lẻ cũng chưa có thay đổi lớn. Nàng Nhen tiếp tục khoảng 28.000 đồng/kg; Hương Lài và gạo Nhật cùng 22.000 đồng/kg; Jasmine 17.000 - 18.000 đồng/kg; Đài Thơm và OM 18 khoảng 15.500 - 16.500 đồng/kg; gạo thường 13.500 - 15.000 đồng/kg.

Giá gạo xuất khẩu tiếp tục phân hóa

Sau khi giảm khá mạnh, Jasmine Việt Nam nhiều khả năng tạm giữ vùng 526 - 530 USD/tấn. Gạo thơm 5% tấm duy trì 440 - 445 USD/tấn, còn gạo thơm 100% tấm khoảng 368 - 372 USD/tấn.

Mặt bằng giá xuất khẩu chưa tạo thêm động lực cho thị trường trong nước. Tuy nhiên, việc gạo nguyên liệu vẫn giữ giá cho thấy doanh nghiệp chưa chịu áp lực phải hạ mạnh giá mua.

Dự báo giá lúa gạo ngày 20.9.2026

Kịch bản chính là giá lúa gạo tiếp tục đi ngang so với ngày 19.9.

Lúa tươi đã chững lại sau nhịp giảm, trong khi nguồn cung cuối vụ không còn quá lớn. Điều này có thể giúp OM 18, Đài Thơm 8, OM 5451 và IR 50404 duy trì mặt bằng hiện tại.

Gạo nguyên liệu có trạng thái tích cực hơn, đặc biệt OM 5451 và Đài Thơm 8 vẫn giữ được vùng trên 9.000 đồng/kg. IR 504 và CL 555 cũng chưa có dấu hiệu giảm trở lại.

Trong những phiên tới, sức mua của các nhà máy và diễn biến đơn hàng xuất khẩu sẽ quyết định xu hướng. Nếu doanh nghiệp tăng gom hàng, gạo nguyên liệu có thể nhích lên trước và tạo lực đỡ cho giá lúa.

Nhìn chung, thị trường ngày 20.9.2026 được dự báo ổn định là chủ đạo, chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để hình thành một đợt tăng hoặc giảm mới.