Giá lúa tươi nhích lên trong khi hoạt động mua bán tại Đồng bằng sông Cửu Long còn phân hóa. Thương lái hỏi mua lúa thơm khá đều ở Tây Ninh, nhưng lượng giao dịch tại một số tỉnh chưa cải thiện tương ứng với giá. Bài được chuẩn bị tối 19.11 cho ngày xuất bản 20.11.2026.

Hình minh họa

Lúa tươi: DS1 dẫn đầu, OM 5451 tăng đáng chú ý

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 19.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:12 cùng ngày chưa có bảng giá mới.

DS1 có khoảng giá cao nhất trong bảng, còn OM 34 thấp nhất. Bản tin ngày 19.11 ghi nhận nhiều loại lúa tăng 100–400 đồng/kg so với ngày trước, trong đó OM 5451 được ghi nhận tăng mạnh nhất. Đây là biến động của ngày 19.11, không phải mức tăng đã xác nhận cho ngày 20.11.

Dòng “OM” chưa có đủ thông tin để xác định riêng giống OM18, nên được giữ nguyên tên thay vì tự bổ sung mã giống.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm duy trì mặt bằng riêng

Đơn vị: đồng/kg; dữ liệu tham chiếu ngày 19.11.2026.

OM 5451 có giá cao nhất trong nhóm gạo nguyên liệu được liệt kê. Mặt bằng gạo nguyên liệu chưa chuyển động đồng đều theo đà tăng của lúa tươi; trong khi đó, tấm và cám cần được theo dõi riêng với gạo để tránh so sánh khác loại hàng.

Tại chợ lẻ, gạo Đài Thơm 8 và Jasmine cùng được tham chiếu ở mức 17.000–18.000 đồng/kg; gạo OM 18 ở mức 15.000–16.000 đồng/kg. Đây là giá bán lẻ, không ghép vào bảng gạo nguyên liệu phục vụ chế biến, xuất khẩu.

Giá xuất khẩu ổn định, dự báo phụ thuộc sức mua thực tế

Báo giá xuất khẩu Việt Nam trong bản tin ngày 19.11, đơn vị USD/tấn:

Các mức tăng của gạo thơm 100% tấm và Jasmine được công bố trước đó là so với tuần trước, không phải biến động mới của ngày 20.11.

Trong ngắn hạn, giá lúa thơm có thể giữ được mặt bằng nếu thương lái tiếp tục hỏi mua đều và lượng lúa đưa ra giao dịch không tăng nhiều. Tuy nhiên, mua bán còn chậm tại Cần Thơ, Đồng Tháp, Vĩnh Long và Cà Mau cho thấy sức mua chưa đồng đều.

Vì vậy, ngày 20.11 có thể tiếp tục phân hóa giữa giống lúa và địa bàn. Nếu doanh nghiệp tăng mua thực tế, giá có thêm lực hỗ trợ; ngược lại, giao dịch ít và báo giá xuất khẩu chưa đổi có thể hạn chế đà tăng. Chưa đủ cơ sở đưa ra khoảng giá dự báo mới cho từng giống.