Trong bảng tham chiếu, lúa DS1 có giá 7.600–7.700 đồng/kg, cao hơn các giống lúa còn lại đã xác minh. Ở khâu gạo nguyên liệu, OM5451 có diễn biến tích cực hơn IR504 trong bộ dữ liệu ngày 17.11. Các mức dưới đây được ghi kèm thời điểm nguồn, chưa đại diện cho khảo sát mới ngày 18.11.

Hình minh họa

Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long

Bảng tham chiếu ngày 17.11.2026. Đơn vị: đồng/kg.

Giữa giá thấp nhất của OM34 và giá cao nhất của DS1, khoảng cách là 1.200 đồng/kg. Đây là chênh lệch giữa các giống và khoảng chất lượng được ghi nhận, không phải mức tăng của thị trường.

Với lúa tươi, chưa có dữ liệu so sánh thống nhất để công bố biến động cho toàn bộ bảng. Những mức tăng được bài nguồn nhắc đến ở ngày trước không được chuyển thành biến động ngày 18.11.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm

Các mức tham chiếu đều thuộc ngày 17.11.2026; thời điểm dưới đây là giờ bài nguồn công bố. Đơn vị: đồng/kg.

Trong hai bảng cùng nguồn ngày 16 và 17.11, gạo nguyên liệu OM5451 tăng 100 đồng/kg ở cả hai đầu khoảng giá; IR504 giữ khoảng 9.400–9.500 đồng/kg. Chưa có dữ liệu so sánh tương thích để tính thay đổi cho các dòng còn lại.

Hoạt động mua bán tại nhiều địa phương được ghi nhận còn chậm. Vì vậy, mặt bằng giá cần được xem cùng lượng hàng giao dịch, tránh coi giá chào là bằng chứng sức mua đã phục hồi.

Giá xuất khẩu tham chiếu và dự báo ngày 18.11

Bảng xuất khẩu dưới đây thuộc tuần kết thúc ngày 12.11.2026, được công bố lại trong bài ngày 17.11; không phải báo giá giao ngay ngày 18.11.

Đối với ngày 18.11, khả năng giữ giá của lúa chất lượng tốt sẽ thuận lợi hơn nếu doanh nghiệp tăng mua và đơn hàng xuất khẩu được chuyển thành nhu cầu nguyên liệu thực tế. Nhu cầu nhập khẩu từ Philippines là yếu tố cần theo dõi, nhưng chưa đủ để khẳng định mọi phân khúc trong nước sẽ cùng tăng.

Nếu giao dịch tiếp tục chậm hoặc lượng lúa thu hoạch đưa ra thị trường tăng nhanh hơn sức mua, giá có thể phân hóa. Chưa có bộ dữ liệu thu hoạch và đơn hàng mới đủ đồng bộ để lượng hóa mức điều chỉnh trong ngày.