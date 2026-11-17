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Giá lúa tươi tham chiếu: DS1 đứng cao nhất trong bảng

Trong bộ giá được chọn, DS1 có khoảng thu mua 7.200–7.300 đồng/kg, còn IR50404 ở mức 6.200–6.300 đồng/kg. Chênh lệch giữa hai cận giá cao nhất và thấp nhất là 1.100 đồng/kg, cho thấy giá thu mua cần được xem theo từng giống, thay vì gộp thành một mức chung cho toàn vùng.

Giá OM18 được bổ sung từ bản tin công bố lúc 08:56 ngày 16.11; các dòng còn lại theo bộ công bố lúc 10:37 cùng ngày. Chưa có hai bộ dữ liệu tương thích được xác minh để tính biến động ngày 16.11 so với 15.11 cho toàn bảng.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm cần theo dõi riêng

Ở nhóm nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, OM5451 có khoảng giá cao nhất trong bảng tham chiếu, đạt 11.300–11.400 đồng/kg. Đây là giá gạo nguyên liệu, không phải giá lúa tươi cùng giống và cũng không đại diện cho giá gạo bán lẻ.

Tên CL được giữ đúng cách ghi trong bộ giá tham chiếu; chưa tự đồng nhất với CL555. Bản tin tổng kết tuần công bố ngày 16.11 có ghi riêng gạo nguyên liệu CL555 ở mức 9.400–9.450 đồng/kg, nhưng không xác định một cuộc khảo sát mới cuối ngày.

Chưa xác minh được bảng gạo thành phẩm cùng phạm vi và thời điểm để bổ sung. Với các nhóm trên, bài chưa tính mức tăng, giảm ngày 16.11 so với 15.11 do thiếu bộ so sánh tương thích.

Hoạt động mua bán đầu tuần được ghi nhận còn chậm tại nhiều địa bàn. Một số kho vẫn duy trì thu mua, song sức mua chưa cho thấy sự bứt phá đủ rõ để kết luận giá sẽ tăng trên diện rộng.

Giá xuất khẩu và dự báo ngày 17.11

Bộ giá chào xuất khẩu tham chiếu công bố ngày 16.11 phân biệt rõ Jasmine, gạo thơm 5% tấm và gạo trắng 5% tấm. Các mức này không phải giá bán lẻ trong nước hay giá giao dịch đã thực hiện cho mọi lô hàng.

Chưa tính biến động giữa hai ngày cho bảng xuất khẩu do chưa xác minh đủ bộ giá so sánh cùng cơ sở.

Đối với ngày 17.11, sức mua thực tế tại kho và lượng lúa cuối vụ đưa ra thị trường sẽ là hai yếu tố cần theo dõi. Lúa cuối vụ được ghi nhận không còn nhiều có thể hỗ trợ giá nếu doanh nghiệp tăng thu mua; tuy nhiên, giao dịch chậm vẫn là trở ngại đối với một nhịp tăng rộng.

Nếu nhu cầu mua tiếp tục cầm chừng, thị trường có thể duy trì trạng thái giằng co. Các cập nhật ngày 16.11 chưa thống nhất hoàn toàn, vì vậy chưa đủ cơ sở dự báo biên độ tăng, giảm cụ thể cho ngày 17.11.