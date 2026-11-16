Giá lúa gạo hôm nay 16.11.2026: Lúa thơm chờ lực mua đầu tuần

Hình minh họa

Lúa tươi: Giữ rõ ngày tham chiếu

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 14.11.2026 đối với lúa tươi; tại thời điểm kiểm tra 20:03 ngày 15.11.2026 chưa có bảng giá mới hơn được xác minh đầy đủ cho nhóm này.

Đơn vị: đồng/kg, lúa tươi tại ĐBSCL.

DS1 có khoảng giá cao nhất, còn IR 50404 thấp nhất. Khoảng cách giữa hai đầu toàn bảng là 1.100 đồng/kg; đây là chênh lệch giữa các giống, không phải mức tăng giá.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm

Đơn vị: đồng/kg. Những dòng chỉ xác minh được từ ngày 13.11 được giữ riêng ngày dữ liệu.

Chưa có dữ liệu so sánh tương thích, đầy đủ cho toàn bộ bảng trên, nên không gán một mức tăng giảm chung. Giá gạo nguyên liệu cũng không dùng thay cho giá gạo thành phẩm hoặc giá bán lẻ.

Xuất khẩu và dự báo cho 16.11

Giá chào xuất khẩu tham chiếu ngày 14.11.2026, đơn vị USD/tấn:

Đây là giá chào tham khảo, không phải giá hợp đồng đã ký. Chưa có hai bộ báo giá cùng cơ sở để tính biến động cho từng dòng.

Ghi nhận gần nhất cho thấy lúa cuối vụ không còn nhiều nhưng giao dịch vẫn chậm, bên mua lựa chọn hàng. Nguồn cung thu hẹp vì thế chưa đủ tạo một đợt tăng đồng loạt.

Trong ngày 16.11, nếu các kho đẩy mạnh mua phục vụ đơn hàng, những lô đáp ứng đúng yêu cầu chất lượng có thể giữ giá tốt hoặc nhích lên. Trường hợp thu mua tiếp tục cầm chừng, giá có thể phân hóa theo giống và điểm giao hàng. Chưa đủ cơ sở khẳng định toàn thị trường tăng hoặc giảm.