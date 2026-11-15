Giá lúa gạo hôm nay 15.11.2026: Sức mua chậm, giá còn phân hóa

Lúa tươi, gạo nguyên liệu và gạo bán lẻ được tách riêng, bởi cùng một giống nhưng giá ở từng khâu không thể dùng thay thế cho nhau.

Hình minh họa

Lúa tươi và gạo nguyên liệu tham chiếu ngày 14.11

Đơn vị: đồng/kg.

Trong nhóm này, DS1 có khoảng giá cao nhất, còn IR 50404 thấp nhất. Chênh lệch giữa hai đầu của toàn bảng là 1.100 đồng/kg, phản ánh sự khác biệt giữa các giống lúa.

Đối chiếu ngày 13.11, khoảng giá Đài Thơm 8 và IR 50404 trùng mức công bố trước. Với OM 5451 và OM 34, cận dưới của khoảng giá tăng 100 đồng/kg, cận trên không đổi; không thể diễn giải thành toàn bộ khoảng giá cùng tăng 100 đồng/kg. OM 18 và DS1 chưa có dữ liệu so sánh đầy đủ trong bộ đối chiếu.

Ở khâu gạo nguyên liệu và phụ phẩm:

Các khoảng giá gạo nguyên liệu trên trùng mức công bố ngày 13.11 trong bộ dữ liệu đã đối chiếu. Điều này chỉ mô tả hai bảng tham chiếu, không xác nhận thị trường ngày 15.11 đã đứng giá.

Giao dịch tại nhiều địa phương vẫn chậm. Kho ở An Giang duy trì mua, trong khi một số điểm tại Đồng Tháp giao dịch gạo thành phẩm còn ít. Nguồn lúa cuối vụ không còn nhiều theo ghi nhận ngày 13.11, nhưng sức mua thận trọng khiến thị trường chưa có động lực tăng rõ rệt.

Gạo bán lẻ và giá chào xuất khẩu

Ở chợ lẻ, một số mức giá công bố ngày 14.11 như sau, đơn vị đồng/kg:

Gạo OM 18 bán lẻ được ghi nhận giảm 500 đồng/kg so với giữa tuần. Đây là biến động ở khâu bán lẻ với kỳ so sánh riêng, không phải mức giảm của lúa tươi hoặc gạo nguyên liệu ngày 15.11.

Giá chào xuất khẩu tham khảo của Việt Nam ngày 14.11, đơn vị USD/tấn:

Chưa có đủ hai bộ báo giá tương thích để tính biến động cho từng dòng xuất khẩu trong bảng này. Đây là giá chào tham khảo, không phải giá hợp đồng đã ký.

Dự báo ngày 15.11: Khó tăng đồng loạt khi giao dịch còn chậm

Lượng hàng cuối vụ thu hẹp có thể hỗ trợ giá nếu các kho tăng mua để đáp ứng đơn hàng. Tuy nhiên, diễn biến giao dịch gần nhất cho thấy bên mua còn lựa chọn hàng và chưa đẩy mạnh thu gom trên diện rộng.

Vì vậy, kịch bản đáng theo dõi trong ngày 15.11 là giá phân hóa theo giống, chất lượng và nhu cầu của từng kho. Lúa hoặc gạo đáp ứng đúng đơn hàng có thể giữ giá tốt hơn; những mặt hàng tiêu thụ chậm vẫn có thể chịu sức ép thương lượng.

Chưa đủ tín hiệu để khẳng định cả lúa tươi và gạo nguyên liệu sẽ cùng tăng. Nhịp mua thực tế cần được xác nhận trong ngày mới, thay vì suy từ việc bảng tham chiếu trùng giá.