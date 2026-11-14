Giá lúa gạo hôm nay 14.11: Gạo nguyên liệu neo cao, sức mua còn chậm

Nguồn lúa cuối vụ hạn chế tạo yếu tố hỗ trợ, song sức mua chưa cải thiện đồng đều. Một số báo giá lúa cũng khác nhau giữa các thời điểm công bố, cần giữ riêng để tránh mô tả thành một mặt bằng giao dịch thống nhất.

Hình minh họa

Lúa tươi: Đài Thơm 8 thống nhất, một số giống còn khác giá

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 13.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:11:47 ngày 13.11 chưa có bảng giá ngày 14.11.

Giá lúa tươi ĐBSCL trong hai bản tin ngày 13.11, đơn vị đồng/kg:

Hai bản tin khớp nhau ở Đài Thơm 8 và IR50404, nhưng khác đầu dưới khoảng giá OM5451 và OM34. Chưa đủ căn cứ coi chênh lệch giữa hai thời điểm là mức tăng chung trong ngày.

Tên “OM” được giữ nguyên theo phần mô tả. Bài không tự đổi thành OM18 khi chưa xác minh được giống cụ thể.

Gạo nguyên liệu, phụ phẩm và giá chào xuất khẩu

Bộ giá gạo nguyên liệu ngày 13.11 được hai bản tin ghi nhận cùng mức, đơn vị đồng/kg:

Giá phụ phẩm ngày 13.11, đơn vị đồng/kg:

Tên “CL” được giữ theo bản công bố, chưa đủ căn cứ xác định là CL555. Bảng trên cũng không thay thế cho giá gạo thành phẩm tại nhà máy hoặc giá bán lẻ.

Giá chào xuất khẩu Việt Nam tham chiếu ngày 13.11, đơn vị USD/tấn:

Khoảng giá Jasmine và gạo thơm 5% tấm trùng mức công bố ngày 12.11 trong bộ bản tin đã đối chiếu. Đây là giá chào trước ngày xuất bản, chưa phải giá hợp đồng mới ngày 14.11.

Dự báo ngày 14.11: Giá chào cần được xác nhận bằng lượng mua

Ghi nhận ngày 13.11 cho thấy kho tại An Giang vẫn mua đều, trong khi giao dịch ở Cần Thơ và một số điểm Đồng Tháp còn chậm. Nguồn lúa cuối vụ ít chưa đủ tạo một đợt tăng giá rộng khi thương lái và doanh nghiệp vẫn lựa hàng.

Nếu đơn hàng xuất khẩu kéo các kho tăng mua, lúa thơm và gạo nguyên liệu có thể được hỗ trợ trong ngày 14.11. Ngược lại, sức mua tiếp tục dè dặt sẽ khiến giá chào cao khó chuyển thành giao dịch thực tế.

Chưa có số liệu định lượng mới đủ chi tiết về lượng thu hoạch và khối lượng giao dịch để dự báo mức tăng giảm cụ thể. Với các giống đang có báo giá khác nhau, cần xác nhận thêm quy cách và địa bàn khảo sát trước khi đánh giá xu hướng.