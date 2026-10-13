Giá lúa gạo hôm nay 13.10.2026: OM 18, Đài Thơm 8 giữ vùng cao

Thị trường lúa gạo bước sang ngày 13.10.2026 với trạng thái khá cân bằng. Giao dịch trong nước chưa sôi động, giá lúa tươi và gạo nguyên liệu chủ yếu đi ngang, trong khi thị trường xuất khẩu bắt đầu chú ý nhiều hơn đến những gián đoạn nguồn cung có thể xảy ra tại Thái Lan.

Hình minh họa.

Giá lúa tươi ngày 13.10.2026 tiếp tục ổn định

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, mặt bằng giá lúa tươi được dự báo chưa có biến động lớn. Nhóm lúa thơm vẫn giữ lợi thế về giá so với các giống phổ thông.

OM 18 và Đài Thơm 8 cùng dao động 6.200 - 6.300 đồng/kg. OM 34 ở mức 5.800 - 5.900 đồng/kg, trong khi IR 50404 duy trì 5.900 - 6.000 đồng/kg.

Bảng giá lúa tươi dự báo ngày 13.10.2026:

Khoảng cách giá giữa nhóm lúa thơm và lúa phổ thông tiếp tục được duy trì. Điều này phản ánh nhu cầu đối với nguyên liệu chất lượng cao vẫn tốt hơn, dù hoạt động mua bán chung trên thị trường chưa thực sự sôi động.

Trong ngắn hạn, khả năng giá lúa tăng mạnh chưa cao do sức mua của thương lái và nhà máy vẫn khá thận trọng. Tuy nhiên, OM 18 và Đài Thơm 8 có thể giữ giá tốt hơn nếu nhu cầu chế biến gạo thơm tiếp tục ổn định.

Gạo nguyên liệu chưa xuất hiện nhịp tăng mới

Ở nhóm gạo nguyên liệu phục vụ xuất khẩu, mặt bằng giá tiếp tục ổn định.

CL 555 dao động 8.700 - 8.750 đồng/kg, IR 504 ở mức 8.600 - 8.750 đồng/kg và OM 18 giữ khoảng 8.700 - 8.850 đồng/kg.

Bảng giá gạo nguyên liệu dự báo ngày 13.10.2026:

Các loại gạo nguyên liệu chất lượng cao như OM 5451 và Đài Thơm 8 tiếp tục có mặt bằng giá tốt hơn so với nhóm phổ thông. Tuy nhiên, khi hoạt động thu mua chưa tăng mạnh, khả năng hình thành một đợt tăng giá đồng loạt vẫn hạn chế.

Diễn biến hiện nay cho thấy thị trường đang trong trạng thái chờ đợi. Nhà máy và doanh nghiệp chủ yếu mua theo nhu cầu thực tế, chưa xuất hiện xu hướng gom hàng với quy mô lớn.

Gạo Việt Nam tiếp tục ổn định trên thị trường xuất khẩu

Trên thị trường quốc tế, giá gạo Việt Nam được dự báo chưa có thay đổi đáng kể so với phiên trước.

Gạo trắng 5% tấm tiếp tục duy trì mặt bằng ổn định. Trong khi đó, Jasmine và gạo thơm 5% tấm có mức giá chào bán cao hơn nhờ lợi thế về chất lượng và phân khúc thị trường.

So với các đối thủ, giá gạo trắng 5% tấm của Thái Lan vẫn cao hơn Việt Nam, trong khi Pakistan và Ấn Độ đang có mức giá thấp hơn ở một số chủng loại.

Điều này khiến gạo Việt Nam phải cạnh tranh ở cả hai hướng. Một mặt, cần duy trì lợi thế về giá so với Thái Lan; mặt khác, các doanh nghiệp phải đối mặt với áp lực từ nguồn cung giá thấp hơn của Ấn Độ và Pakistan.

Lũ lụt tại Thái Lan có thể tác động đến thị trường

Một yếu tố đáng chú ý trong những ngày tới là tình hình ngập lụt tại Thái Lan.

Mưa lũ diện rộng đang gây khó khăn cho hoạt động vận chuyển gạo, ảnh hưởng đến các nhà máy xay xát và làm chậm tiến độ xuống giống vụ mới tại một số khu vực.

Nếu tình trạng này kéo dài, chuỗi cung ứng gạo của Thái Lan có thể chịu ảnh hưởng, đặc biệt ở những khu vực phụ thuộc nhiều vào vận tải đường thủy.

Đây có thể trở thành yếu tố hỗ trợ giá gạo khu vực nếu nguồn cung của Thái Lan bị gián đoạn đáng kể. Tuy nhiên, tác động thực tế đến giá gạo Việt Nam sẽ còn phụ thuộc vào thời gian ngập lụt, lượng hàng tồn kho và nhu cầu nhập khẩu từ các thị trường lớn.

Dự báo giá lúa gạo ngày 13.10.2026

Kịch bản có xác suất cao nhất trong ngày 13.10.2026 vẫn là thị trường trong nước tiếp tục đi ngang.

Ở nhóm lúa tươi, OM 18 và Đài Thơm 8 nhiều khả năng giữ vùng 6.200 - 6.300 đồng/kg. IR 50404 và OM 34 cũng chưa xuất hiện tín hiệu đủ mạnh để hình thành một đợt tăng giá mới.

Ở nhóm gạo nguyên liệu, CL 555, IR 504 và OM 18 được dự báo duy trì mặt bằng hiện tại khi sức mua từ các nhà máy chưa cải thiện rõ rệt.

Điểm đáng chú ý hơn nằm ở thị trường xuất khẩu. Nếu tình trạng ngập lụt tại Thái Lan ảnh hưởng kéo dài đến vận chuyển, xay xát và sản xuất vụ mới, giá gạo khu vực có thể được hỗ trợ.

Trong trường hợp đó, gạo Việt Nam có cơ hội cải thiện sức cạnh tranh và giá chào bán, nhất là ở nhóm gạo thơm và chất lượng cao. Tuy nhiên, tác động này khó xuất hiện ngay lập tức nếu nhu cầu nhập khẩu chưa tăng tương ứng.

Trong ngắn hạn, ba yếu tố cần theo dõi sát là sức mua của nhà máy trong nước, diễn biến đơn hàng xuất khẩu và tình hình nguồn cung tại Thái Lan.

Với điều kiện hiện tại, giá lúa gạo ngày 13.10.2026 nhiều khả năng vẫn dao động trong biên độ hẹp, trong đó nhóm lúa thơm và gạo chất lượng cao có khả năng giữ giá tốt hơn.