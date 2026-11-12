Giá lúa gạo hôm nay 12.11.2026: Giá chào xuất khẩu có cập nhật mới

Giá lúa thơm trong hai bản tin cùng ngày đã khớp nhau, nhưng sức mua tại các điểm giao dịch vẫn phân hóa. Ở khâu xuất khẩu, báo giá công bố sau cao hơn bản tin đầu ngày đối với một số loại gạo, cần đọc cùng thời điểm tham chiếu.

Hình minh họa

Lúa tươi: OM18 và Đài Thơm 8 cùng khoảng giá

Bảng dưới đây sử dụng dữ liệu ngày 11.11.2026, không phải khảo sát sáng 12.11.

Giá lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long, đơn vị đồng/kg:

DS1 có khoảng giá cao nhất trong nhóm được ghi nhận. OM18 và Đài Thơm 8 cùng nằm ngay phía dưới, trong khi IR50404 có mức thấp nhất ở đầu dưới khoảng giá.

So với bảng công bố ngày 10.11 trong cùng hệ nguồn, một số khoảng giá lúa đã được nâng lên. Tuy nhiên, mức dịch chuyển giữa đầu dưới và đầu trên không đồng nhất, nên không quy thành một mức tăng cố định cho mọi giao dịch.

Gạo nguyên liệu, phụ phẩm và hai thời điểm báo giá xuất khẩu

Giá gạo nguyên liệu tham chiếu ngày 11.11, đơn vị đồng/kg:

Các khoảng giá gạo nguyên liệu trên trùng mức công bố ngày 10.11 trong cùng bộ dữ liệu. Đây là kết quả so sánh bảng ngày 11.11 với ngày 10.11, không phải kết luận giá thực tế ngày 12.11 không đổi.

Phụ phẩm ngày 11.11, đơn vị đồng/kg:

Tên “CL” được giữ nguyên theo bản công bố, chưa xác định là CL555. Bảng gạo nguyên liệu cũng được tách khỏi giá gạo thành phẩm và bán lẻ.

Giá chào xuất khẩu Việt Nam trong hai bản tin ngày 11.11, đơn vị USD/tấn:

Bản tin 12:20 đưa ra giá chào Jasmine và gạo thơm 5% tấm cao hơn bản tin 08:53. Hai bộ báo giá được trình bày riêng; chưa đủ căn cứ xác định tính tương thích để lấy chênh lệch giữa chúng làm mức tăng của thị trường. Các mức trên là giá chào tham khảo ngày 11.11, chưa phải giá hợp đồng mới của ngày 12.11.

Dự báo ngày 12.11: Đơn hàng và sức mua kho là tín hiệu chính

Ghi nhận ngày 11.11 cho thấy kho tại An Giang vẫn mua đều, trong khi giao dịch ở Cần Thơ còn ít. Tại Lấp Vò và An Cư, Đồng Tháp, lượng hàng về không nhiều nhưng mua bán chưa sôi động. Giá chào cao hơn vì thế cần được xác nhận bằng lượng hàng thực sự giao dịch.

Nếu nhu cầu xuất khẩu chuyển thành đơn hàng và kéo các kho tăng mua, lúa thơm cùng gạo nguyên liệu có thể được hỗ trợ trong ngày 12.11. Ngược lại, bên mua tiếp tục dè dặt sẽ hạn chế khả năng tăng giá lan rộng.

Lượng lúa thu hoạch đưa ra thị trường cũng cần được theo dõi, nhưng chưa có số liệu mới đủ chi tiết để lượng hóa tác động nguồn cung. Do đó, chưa đủ cơ sở dự báo mức tăng giảm cụ thể cho từng giống lúa trong ngày xuất bản.