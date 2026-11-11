Giá lúa gạo hôm nay 11.11.2026: Giao dịch chậm, giá lúa chưa thống nhất

Với lúa OM18 và Đài Thơm 8, hai bản tin cùng ngày đưa ra các khoảng giá khác nhau, cần được trình bày riêng. Trong khi đó, giá gạo nguyên liệu và phụ phẩm khớp nhau khi đối chiếu, nhưng hoạt động mua bán chưa cho thấy sự sôi động trên diện rộng.

Hình minh họa.

Lúa tươi: Tách riêng hai bộ báo giá

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 10.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:07 ngày 10.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 11.11.2026.

Bảng lúa tươi ĐBSCL trong bản tin công bố lúc 08:37 ngày 10.11:

Trong bộ giá này, DS1 có khoảng niêm yết cao nhất. Sáu khoảng giá trùng với bảng cùng hệ nguồn ngày 9.11; đây là kết quả đối chiếu hai bảng công bố, chưa phải xác nhận thị trường ngày 11.11 đi ngang.

Bản tin công bố lúc 10:00 ngày 10.11 đưa ra một bộ báo giá khác đối với hai loại lúa thơm:

Chưa xác minh được phạm vi khảo sát của hai bản tin có tương thích hay không. Vì vậy, không gộp thành một khoảng giá chung và không lấy chênh lệch giữa hai bộ để tính mức tăng trong ngày. Cùng với khác biệt về báo giá, các ghi nhận tại địa phương vẫn cho thấy giao dịch lúa còn chậm.

Gạo nguyên liệu, phụ phẩm và giá chào xuất khẩu

Bảng gạo nguyên liệu ngày 10.11, đơn vị đồng/kg:

Các khoảng giá trên trùng bảng cùng hệ nguồn ngày 9.11 và khớp bản tin đối chiếu ngày 10.11. Tên “CL” được giữ đúng theo dữ liệu công bố.

Phụ phẩm ngày 10.11, đơn vị đồng/kg:

Chưa có dữ liệu so sánh tương thích để tính biến động riêng cho hai mặt hàng phụ phẩm trong bộ bảng này.

Giá chào gạo xuất khẩu Việt Nam tham chiếu ngày 10.11, đơn vị USD/tấn:

Ba khoảng giá chào xuất khẩu trùng mức công bố ngày 9.11 trong cùng bộ dữ liệu. Đây là giá chào tham khảo, không phải giá hợp đồng mới được xác nhận cho ngày 11.11.

Dự báo ngày 11.11: Giá chào cần được sức mua xác nhận

Sự khác biệt giữa các báo giá lúa thơm cho thấy cần theo dõi thêm mức thương lái thực sự chấp nhận mua. Ghi nhận ngày 10.11 cho thấy kho tại An Giang mua đều, trong khi giao dịch tại Cần Thơ còn yếu; một số điểm ở Đồng Tháp có lượng gạo về và lượng mua đều ít.

Nếu bên mua duy trì thu mua ở mặt bằng chào cao hơn, lúa thơm có thể được hỗ trợ trong ngày 11.11. Tuy nhiên, giao dịch chậm sẽ hạn chế khả năng tăng giá lan rộng. Với gạo nguyên liệu, sức mua của kho và đơn hàng xuất khẩu là những tín hiệu cần ưu tiên theo dõi.

Lượng lúa thu hoạch đưa ra thị trường cũng có thể ảnh hưởng cán cân cung cầu, nhưng chưa có số liệu mới đủ chi tiết về khối lượng để xác định mức tác động. Do đó, chưa đủ cơ sở dự báo một mức tăng hoặc giảm cụ thể cho ngày 11.11.