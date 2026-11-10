Giá lúa gạo hôm nay 10.11.2026: Giao dịch chậm, giá chào lúa nhích lên

Trong các ghi nhận đầu tuần, giá nông dân chào bán tại một số nơi có xu hướng tăng nhưng mua bán chưa sôi động. Khoảng cách giữa giá chào và giao dịch thực tế vì thế là yếu tố cần theo dõi khi đánh giá triển vọng ngày kế tiếp.

Hình minh họa

Lúa tươi: DS1 đứng trên nhóm OM18, Đài Thơm 8

Bảng giá tham khảo sử dụng mức công bố gần nhất ngày 9.11.2026; tại thời điểm kiểm tra 20:17 ngày 9.11.2026 chưa có bảng giá mới cho ngày 10.11.2026.

Giá lúa tươi tham chiếu tại Đồng bằng sông Cửu Long:

DS1 có khoảng giá cao nhất trong nhóm lúa tươi được ghi nhận. OM18 và Đài Thơm 8 cùng nằm ở mức 6.600–6.800 đồng/kg, trong khi OM34 và IR50404 có giá khởi điểm 6.000 đồng/kg.

Các khoảng giá phản ánh từng giống lúa trong bản tin ngày 9.11, không phải mức giá đồng nhất cho mọi ruộng hoặc mọi giao dịch. Chưa có đủ hai bộ bảng tương thích được kiểm chứng để tính biến động riêng cho từng giống trong bài này.

Gạo nguyên liệu, phụ phẩm và giá chào xuất khẩu

Giá gạo nguyên liệu được tách khỏi lúa tươi để tránh nhầm sản phẩm và mặt bằng giao dịch.

Bảng giữ ký hiệu “CL” đúng theo bản công bố, chưa xác định là CL555.

Trong nhóm gạo nguyên liệu, IR504 có mức trên của khoảng giá đạt 9.500 đồng/kg. OM380 và Sóc thơm cùng ở khoảng 7.500–7.600 đồng/kg. Các mức phụ phẩm được ghi nhận riêng, không dùng để suy ra giá thành phẩm.

Giá chào xuất khẩu của Việt Nam trong bản tin ngày 9.11:

Đây là giá chào trong bản tin ngày 9.11, chưa phải giao dịch của ngày 10.11. Chưa có dữ liệu so sánh cùng bộ bảng để tính mức thay đổi xuất khẩu trong bài.

Triển vọng ngày 10.11: Giá chào cần được lực mua xác nhận

Thị trường đầu tuần có sự khác biệt giữa các điểm giao dịch. Kho tại An Giang vẫn mua đều, trong khi mua bán ở Cần Thơ yếu. Tại Lấp Vò, Đồng Tháp, lượng hàng về bến ít; tại An Cư, hàng về ít nhưng kho cũng mua hạn chế. Với lúa, giao dịch còn chậm dù nông dân tại một số nơi nâng giá chào.

Những tín hiệu này cho thấy lượng hàng về ít có thể hỗ trợ giá, nhưng chưa đủ tạo sức tăng rộng nếu bên mua tiếp tục dè dặt. Trong ngày 10.11, OM18 và Đài Thơm 8 có khả năng giữ được mặt bằng tham chiếu nếu kho tăng thu mua và người bán không phải đẩy hàng nhanh.

Ngược lại, nếu sức mua vẫn yếu hoặc lượng lúa thu hoạch đưa ra thị trường tăng, giá chào cao hơn sẽ khó chuyển thành mức giao dịch phổ biến. Chưa đủ cơ sở để khẳng định giá lúa gạo ngày 10.11 sẽ tăng hoặc giảm đồng loạt.