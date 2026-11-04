Giá lúa gạo 4.11.2026: Theo dõi sức mua sau nhịp tăng lúa tươi

Hình minh họa.

Lúa tươi: Ba chủng loại tăng trong ngày tham chiếu

Đơn vị: đồng/kg lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long. Hai cột ngày dưới đây thuộc cùng bộ công bố.

DS1 có khoảng giá cao nhất trong nhóm được theo dõi. OM18 và Đài Thơm 8 cùng đạt 6.500–6.800 đồng/kg sau mức tăng ngày 3.11. Những thay đổi này được dùng để tham chiếu, không gán thành diễn biến của ngày 4.11.

Gạo nguyên liệu và phụ phẩm

Giá công bố ngày 3.11.2026; đơn vị đồng/kg.

Chưa có dữ liệu so sánh đầy đủ trong cùng bảng để tự tính biến động của từng loại gạo nguyên liệu và phụ phẩm. Bảng cũng chưa có nhóm gạo thành phẩm riêng đủ điều kiện đưa vào đối chiếu.

Xuất khẩu và dự báo ngày 4.11

Báo giá xuất khẩu Việt Nam công bố ngày 3.11.2026; đơn vị USD/tấn.

Bản công bố ghi nhận nhóm xuất khẩu ổn định so với cuối tuần trước; chưa đủ hai bảng tương thích để tự tính lại mức thay đổi.

Đối với ngày 4.11, khả năng giữ giá của lúa tươi phụ thuộc vào việc giá chào cao có được chuyển thành giao dịch thực tế hay không. Nếu thương lái tăng mua, mặt bằng giá có thêm lực đỡ; nếu lượng giao dịch vẫn thấp, đà tăng có thể chậm lại.

Thông tin Philippines dự kiến đẩy mạnh nhập khẩu hỗ trợ kỳ vọng đầu ra, nhưng chưa đồng nghĩa đơn hàng mới lập tức nâng giá trong nước. Bộ dữ liệu kiểm tra chưa có số liệu tiến độ thu hoạch mới đủ để lượng hóa áp lực nguồn cung trong ngày kế tiếp.