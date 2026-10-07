Giá lợn hơi ngày 7/10: Dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay (7/10) đi ngang tại cả 3 miền trên cả nước, dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá lợn hơi hôm nay duy trì trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg. Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên tiếp tục giữ mức cao nhất khu vực, cùng đạt 56.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ cùng giao dịch ở mức 55.000 đồng/kg.

Tại miền Trung - Tây Nguyên, giá không biến động, dao động 55.000 - 56.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá dao động 54.000 - 56.000 đồng/kg.