Giá lợn hơi ngày 30/3/2018 tăng nhẹ

Sau nhiều ngày liên tục biến động, giá lợn trên cả nước hôm nay có vài nơi tăng nhẹ.

Tại miền Bắc tăng nhẹ

Giá lợn hơi hôm nay tại các tỉnh miền Bắc tăng nhẹ so với hôm qua. Cụ thể như các tỉnh Bắc Giang tăng 1.000 đ/kg lên 32.000 đ/kg, Nam Định lên 32.000 đ/kg.

Giá lợn hơi hôm nay toàn miền dao động từ 29.000 đ/kg đến 35.000 đ/kg.

Tại miền Trung, Tây Nguyên

Khu vực miền Trung và Tây Nguyên giá lợn hơi hiện đang có mức tương ứng với miền Bắc, từ 29.000 - 35.000 đ/kg.

Bình Định những ngày qua giá lợn có những tín hiệu tốt và liên tục tăng nhẹ, hôm nay tăng 1.000 đ/kg và hiện dao động từ 33.000 - 35.000 đ/kg.

Tại Đắc Lắk hiện dao động từ 29.000 - 32.000 đ/kg, các địa phương khác không có thay đổi nhiều so với hôm qua.

Tại miền Nam

Tại miền Nam nhìn chung hôm nay giá lợn hơi không có biến động đáng kể so với hôm qua. Các tỉnh trọng điểm như Đồng Nai giá lợn dao động từ 27.000 - 30.000 đ/kg, Bình Dương dao động từ 28.000 - 31.000 đ/kg.

Toàn miền dao động từ 27.000 đ/kg đến 33.000 đ/kg.

Giá lợn hơi hôm nay tại Trung Quốc tiếp tục tăng

Giá lợn hơi hôm nay tại Trung Quốc đang giữ mức giá trung bình là 10,20 nhân dân tệ/kg (37.000 đ/kg) so với mức giá trung bình ngày hôm qua là 10,09 nhân dân tệ/kg (36.600 đ/kg tăng 0,11 nhân dân tệ/kg, so với cùng kì năm ngoái là 15,80 nhân dân tệ/kg (57.300 đ/kg), giảm 5,60 nhân dân tệ/kg.

Giá lợn hơi tại 27 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương của Trung Quốc ngày hôm nay có 20 tỉnh tăng giá, 5 tỉnh giá giảm, riêng Cát Lâm và An Huy giá không đổi so với ngày hôm qua.

Trong đó mức giá cao nhất tại Chiết Giang, tăng 0,17 nhân dân tệ/kg so với ngày hôm qua, lên mức 11,61 nhân dân tệ/kg (42.100 đ/kg). Mức giá thấp nhất ở Hắc Long Giang, giảm 0..04 nhân dân tệ/kg so với ngày hôm qua xuống còn 9.38 nhân dân tệ/kg (34.000 đ/kg).

Nhìn chung, sau 3 ngày tăng giá, giá lợn hơi trung bình tại 3 tỉnh Đông Bắc đã tăng trở lại ngưỡng 10 nhân dân tệ/kg. Mặc dù các doanh nghiệp giết mổ bắt đầu hạ giá, nhưng thực tế vẫn ổn định.

Giá lợn hơi tại Sơn Đông, Hà Nam ... tăng chủ yếu là nhờ sự phục hồi tại Đông Bắc. Còn tại miền Nam, giá lợn tiếp tục ổn định. Lễ tiết Thanh Minh sắp đến gần, dự báo giá lợn còn có thể tiếp tục tăng lên nữa.

Tình hình chăn nuôi gia súc gặp khó khăn do rét đậm, rét hại kéo dài

Mới đây, Tổng cục Thống kê vừa công bố tình hình kinh tế trong quý I năm 2018 và tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý I năm 2018 ước tính tăng 7,38% so với cùng kỳ năm trước, đây là mức tăng cao nhất của quý I trong 10 năm gần đây.

Tuy nhiên tình hình chăn nuôi của người dân còn gặp nhiêu khó khăn do ảnh hưởng của thời tiết, số lượng gia súc bị chết tại một số tỉnh miền núi phía Bắc: Điện Biên 2.308 con; Cao Bằng 1.590 con; Yên Bái 1.264 con; Lào Cai 1.022 con; Lạng Sơn 301 con; Hà Giang 273 con.

Một số tỉnh có mức giảm tổng đàn lợn cao: Huế giảm 16,1%; Trà Vinh giảm 15,4%; Vĩnh Long giảm 15,1%; Hà Tĩnh giảm 11,3%; Hòa Bình giảm 10,9%.

Đàn trâu cả nước tháng 3 ước tính giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, đàn bò tăng 2,8%. Chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn do giá thịt lợn hơi giảm từ thời điểm sau Tết Nguyên đán, người nuôi không có lãi nên quy mô đàn giảm mạnh. Đàn lợn cả nước tháng Ba giảm khoảng 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt do dịch bệnh được kiểm soát, giá bán ổn định, ước tính tổng số gia cầm của cả nước tháng Ba tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng quý I/2018 tăng 0,6% so với cùng kỳ năm trước; thịt bò hơi xuất chuồng tăng 3,2%; thịt gia cầm hơi xuất chuồng tăng 6,8%; riêng sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng giảm 1,2%. Tính đến ngày 25/3/2018, cả nước không còn dịch cúm gia cầm, dịch lợn tai xanh và dịch lở mồm long móng.

Nguồn: VITIC/Vietnammoi

Thủy Chung

Vinanet