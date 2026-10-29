Giá lợn hơi ngày 29/10: Lai Châu cao nhất miền Bắc với 47.000 đồng/kg

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 29/10 chủ yếu tập trung trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg. Miền Trung tiếp tục là khu vực có mức thấp nhất, trong khi giá cao nhất cả nước đạt 48.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 28/10: Cả nước dao động 44.000 - 49.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 28/10/2026 trên cả nước dao động từ 44.000 - 49.000 đồng/kg. Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh ghi nhận mức thấp nhất 44.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai cao nhất với 49.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc dao động 45.000 - 47.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 29/10 được ghi nhận trong khoảng 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Lai Châu có giá 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Cao Bằng, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Điện Biên, Phú Thọ, Sơn La và Hưng Yên cùng đứng ở mức 46.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Lào Cai cùng ghi nhận 45.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 29/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 44.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 29/10 dao động từ 44.000 - 48.000 đồng/kg.

Lâm Đồng ghi nhận mức 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Đắk Lắk có giá 46.000 đồng/kg.

Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Khánh Hòa cùng ở mức 45.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai cùng ghi nhận mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 29/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam cao nhất 48.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 29/10 dao động trong khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP HCM cùng ghi nhận mức 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng có giá 45.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 29/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 29/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 44.000 - 48.000 đồng/kg. Mức 45.000 - 46.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương; Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Gia Lai thấp nhất với 44.000 đồng/kg, trong khi Đồng Nai, Tây Ninh, TP HCM và Lâm Đồng cùng đạt mức cao nhất 48.000 đồng/kg.