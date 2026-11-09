Giá lợn hơi hôm nay 9/11: Miền Bắc có mặt bằng cao nhất cả nước

Khoảng giá giữa ba miền có sự chênh lệch khá rõ. Miền Bắc phổ biến từ 46.000 - 49.000 đồng/kg, miền Trung gần như tập trung ở 46.000 đồng/kg, còn miền Nam dao động từ 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 8/11: Cả nước dao động 44.000 - 49.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 8/11/2026 dao động từ 44.000 - 49.000 đồng/kg. Miền Bắc tiếp tục có mặt bằng cao nhất, trong khi miền Nam có nơi ở mức 44.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc từ 46.000 - 49.000 đồng/kg

Miền Bắc đang có mặt bằng giá cao nhất cả nước, dao động trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng ở mức 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Nhóm 48.000 đồng/kg gồm Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ.

Tại Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La, giá lợn hơi ở mức 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 9/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung khá đồng đều

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 9/11 chỉ dao động trong khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Đắk Lắk là địa phương duy nhất trong bảng giá khu vực đạt 47.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng ở mức 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 9/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam dao động 44.000 - 47.000 đồng/kg

Ở miền Nam, giá lợn hơi ngày 9/11 có khoảng dao động rộng hơn, từ 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Đồng Tháp đứng ở mức 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng có giá 46.000 đồng/kg.

Cà Mau và Vĩnh Long cùng ở mức 45.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ ghi nhận 44.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 9/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 9/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg. Miền Bắc có mặt bằng cao nhất, miền Trung khá đồng đều quanh 46.000 đồng/kg, trong khi miền Nam trải rộng từ 44.000 - 47.000 đồng/kg.