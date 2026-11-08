Giá lợn hơi hôm nay 8/11: Cả nước dao động 44.000 - 49.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi ngày 8/11 có sự chênh lệch khá rõ giữa các khu vực. Miền Bắc chủ yếu nằm trong khoảng 46.000 - 49.000 đồng/kg, miền Trung gần như tập trung ở mức 46.000 đồng/kg, còn miền Nam dao động từ 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 7/11: Miền Bắc tiếp tục có mặt bằng cao nhất

Giá lợn hơi hôm nay 7/11/2026 dao động từ 44.000 - 49.000 đồng/kg. Miền Bắc có mức giá cao nhất, trong khi miền Nam thấp nhất 44.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 49.000 đồng/kg

Miền Bắc tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất trong ngày, dao động từ 46.000 - 49.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng có giá 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ cùng ở mức 48.000 đồng/kg.

Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La có giá 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 8/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung phổ biến 46.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 8/11 khá đồng đều, dao động trong khoảng 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Đắk Lắk là địa phương có mức cao nhất khu vực với 47.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng ở mức 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 8/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam từ 44.000 - 47.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 8/11 dao động trong khoảng 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Đồng Tháp có giá 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng ở mức 46.000 đồng/kg.

Cà Mau và Vĩnh Long có giá 45.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ đứng ở mức 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 8/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 8/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg. Miền Bắc có mặt bằng giá cao hơn hai khu vực còn lại, miền Trung khá đồng đều quanh 46.000 đồng/kg, trong khi miền Nam có khoảng giá rộng hơn từ 44.000 - 47.000 đồng/kg.