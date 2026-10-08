Giá lợn hơi hôm nay 8/10/2026: Nhiều địa phương ở mức 54.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi ngày 8/10 ghi nhận khoảng giá khá hẹp giữa ba miền. Mức cao nhất là 55.000 đồng/kg, trong khi một số địa phương đã xuống 53.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi ngày 7/10: Dao động trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg

Tại Lào Cai giá ở mức 55.000 đồng/kg. Thấp nhất là tại Cao Bằng và Sơn La mức 54.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc từ 53.000 - 55.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 8/10 dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Quảng Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Ninh Bình, Điện Biên và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Mức 54.000 đồng/kg xuất hiện tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La.

Lai Châu có giá 53.000 đồng/kg, thấp nhất miền Bắc.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 8/10/2026:

Giá lợn hơi miền Trung thấp nhất 53.000 đồng/kg

Giá lợn hơi tại miền Trung ngày 8/10 dao động trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Lâm Đồng đứng ở mức 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Gia Lai và Đắk Lắk cùng có giá 54.000 đồng/kg.

Huế, Đà Nẵng và Khánh Hòa ghi nhận mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 8/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam dao động 53.000 - 55.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 8/10 cũng dao động từ 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Đồng Nai, TP HCM, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng đạt 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tây Ninh, An Giang và Cà Mau được thu mua ở mức 54.000 đồng/kg. Đồng Tháp ghi nhận mức 53.000 đồng/kg, thấp nhất miền Nam.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 8/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 8/10/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 53.000 - 55.000 đồng/kg. Mức 54.000 đồng/kg xuất hiện tại nhiều địa phương, trong khi giá cao nhất 55.000 đồng/kg được ghi nhận ở cả ba miền.