Giá lợn hơi hôm nay 7/11: Miền Bắc tiếp tục có mặt bằng cao nhất

Mặt bằng giá lợn hơi ngày 7/11 có sự chênh lệch khá rõ giữa các khu vực. Miền Bắc phổ biến từ 46.000 - 49.000 đồng/kg, còn miền Trung và miền Nam chủ yếu quanh 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 6/11/2026: Hà Nội, Hải Phòng cùng ở mức 48.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 6/11/2026 dao động từ 43.000 - 48.000 đồng/kg. Miền Bắc có mức cao nhất cả nước, trong khi nhiều địa phương miền Trung ở 43.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 49.000 đồng/kg

Miền Bắc tiếp tục là khu vực có mặt bằng giá cao nhất trong ngày, dao động từ 46.000 - 49.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng có giá 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất cả nước.

Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ cùng đứng ở mức 48.000 đồng/kg.

Điện Biên có giá 46.000 đồng/kg. Lào Cai, Lai Châu và Sơn La cũng ở mức 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 7/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung phổ biến 46.000 đồng/kg

Tại miền Trung, khoảng giá khá hẹp, từ 46.000 - 47.000 đồng/kg.

Đắk Lắk là địa phương có mức giá cao nhất khu vực với 47.000 đồng/kg.

Các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng ở mức 46.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 7/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam từ 44.000 - 47.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 7/11 dao động trong khoảng 44.000 - 47.000 đồng/kg.

Đồng Tháp có giá 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng ở mức 46.000 đồng/kg.

Cà Mau và Vĩnh Long được ghi nhận ở mức 45.000 đồng/kg. An Giang và Cần Thơ có giá 44.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 7/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 7/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 44.000 - 49.000 đồng/kg. Miền Bắc có mặt bằng giá cao hơn, miền Trung khá đồng đều quanh 46.000 đồng/kg, còn miền Nam dao động rộng hơn từ 44.000 - 47.000 đồng/kg.