Giá lợn hơi hôm nay 6/11/2026: Hà Nội, Hải Phòng cùng ở mức 48.000 đồng/kg

Mặt bằng giá ngày 6/11 tiếp tục có sự phân hóa giữa các khu vực. Miền Bắc chủ yếu nằm trong khoảng 45.000 - 48.000 đồng/kg, còn miền Trung và miền Nam phổ biến quanh 43.000 - 46.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 5/11: Cả nước dao động 43.000 - 47.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 5/11/2026 dao động từ 43.000 - 47.000 đồng/kg. Miền Bắc có mức cao nhất cả nước, trong khi nhiều địa phương miền Trung ở 43.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 48.000 đồng/kg

Miền Bắc đang là khu vực có mặt bằng giá cao nhất, dao động từ 45.000 - 48.000 đồng/kg.

Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng ghi nhận 48.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất trong bảng giá cả nước.

Thái Nguyên, Quảng Ninh, Ninh Bình và Phú Thọ đứng ở mức 47.000 đồng/kg. Tuyên Quang, Cao Bằng và Điện Biên cùng có giá 46.000 đồng/kg.

Mức 45.000 đồng/kg xuất hiện tại Lào Cai, Lai Châu và Sơn La.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 6/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung dao động 43.000 - 45.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 6/11 nằm trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng có giá 45.000 đồng/kg. Khánh Hòa đứng ở mức 44.000 đồng/kg.

Ở nhóm thấp hơn, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng ghi nhận 43.000 đồng/kg. Đây cũng là mức thấp nhất trên thị trường trong ngày.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 6/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam từ 44.000 - 46.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi ngày 6/11 dao động trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP.HCM cùng đạt 46.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tây Ninh, Đồng Tháp và Cà Mau cùng có giá 45.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ đứng ở mức 44.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 6/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 6/11/2026 trên cả nước dao động từ 43.000 - 48.000 đồng/kg. Miền Bắc có mặt bằng cao hơn rõ rệt, trong khi miền Trung vẫn xuất hiện nhiều mức 43.000 đồng/kg. Miền Nam tập trung chủ yếu trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.