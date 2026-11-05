Giá lợn hơi hôm nay 5/11: Cả nước dao động 43.000 - 47.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi ngày 5/11 có sự phân hóa rõ hơn giữa ba miền. Miền Bắc phổ biến từ 45.000 - 47.000 đồng/kg, trong khi miền Trung chủ yếu quanh 43.000 - 44.000 đồng/kg. Miền Nam duy trì khoảng giá 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 4/11: Miền Bắc phổ biến 44.000 - 45.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 4/11/2026 dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg. Mức thấp nhất xuất hiện tại Ninh Bình và nhiều địa phương miền Trung.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 47.000 đồng/kg

Miền Bắc đang có mặt bằng giá cao hơn hai khu vực còn lại, dao động từ 45.000 - 47.000 đồng/kg.

Bắc Ninh, Hà Nội, Ninh Bình và Hưng Yên cùng ở mức 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực và cũng là mức cao nhất trong bảng giá cả nước.

Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Điện Biên và Phú Thọ có giá 46.000 đồng/kg.

Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và Sơn La cùng ở mức 45.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 5/11/2026:

Giá lợn hơi miền Trung chủ yếu quanh 43.000 - 44.000 đồng/kg

Tại miền Trung, giá lợn hơi ngày 5/11 dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg, song phần lớn địa phương đang nằm ở vùng giá 43.000 - 44.000 đồng/kg.

Lâm Đồng có mức cao nhất khu vực với 46.000 đồng/kg, tiếp đến là Đắk Lắk ở mức 45.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An và Khánh Hòa cùng có giá 44.000 đồng/kg.

Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng ở mức 43.000 đồng/kg. Đây cũng là mức thấp nhất trên thị trường trong ngày.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 5/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam dao động 44.000 - 46.000 đồng/kg

Ở miền Nam, khoảng giá ngày 5/11 khá hẹp, từ 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng có giá 46.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Đồng Tháp và Cà Mau đứng ở mức 45.000 đồng/kg.

Mức 44.000 đồng/kg được ghi nhận tại An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 5/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 5/11/2026 trên cả nước nằm trong khoảng 43.000 - 47.000 đồng/kg. Miền Bắc có mặt bằng cao nhất, miền Trung xuất hiện nhiều mức 43.000 đồng/kg, còn miền Nam tập trung chủ yếu trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.