Giá lợn hơi hôm nay 5/10: Miền Nam thấp nhất 54.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi ngày 5/10 duy trì khoảng giá khá hẹp giữa ba miền. Mức cao nhất 56.000 đồng/kg xuất hiện tại một số địa phương, trong khi thấp nhất là 54.000 đồng/kg.

Hình minh họa.

Hơn 124.000 tấn thịt lợn ngoại ồ ạt về Việt Nam, giá chỉ 45.000 đồng/kg

8 tháng đầu năm, Việt Nam nhập 658.700 tấn thịt, trị giá 1,91 tỷ USD. Giá nhập khẩu bình quân thịt lợn giảm 35,9%, còn khoảng 45.000 đồng/kg.

Giá lợn hơi miền Bắc cao nhất 56.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi ngày 5/10 dao động từ 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng ghi nhận mức 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Mức 55.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Phú Thọ. Cao Bằng và Sơn La thấp hơn, cùng ở mức 54.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 5/10/2026:

Miền Trung chủ yếu ở mức 55.000 đồng/kg

Giá lợn hơi tại miền Trung ngày 5/10 dao động trong khoảng 55.000 - 56.000 đồng/kg, với phần lớn địa phương cùng đứng ở mức 55.000 đồng/kg.

Lâm Đồng là địa phương duy nhất trong bảng giá khu vực đạt 56.000 đồng/kg.

Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đều ghi nhận mức 55.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 5/10/2026:

Giá lợn hơi miền Nam dao động 54.000 - 56.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi hôm nay nằm trong khoảng 54.000 - 56.000 đồng/kg.

Đồng Nai và TP HCM cùng đạt 56.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Tây Ninh, Vĩnh Long và Cần Thơ được thu mua ở mức 55.000 đồng/kg.

Đồng Tháp, An Giang và Cà Mau cùng ghi nhận mức 54.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực và cũng là mức thấp nhất trong bảng giá cả nước.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 5/10/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 5/10/2026 trên cả nước dao động từ 54.000 - 56.000 đồng/kg. Mức 55.000 đồng/kg xuất hiện phổ biến nhất, trong khi giá cao nhất 56.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương ở cả ba miền.