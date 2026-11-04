Giá lợn hơi hôm nay 4/11: Miền Bắc phổ biến 44.000 - 45.000 đồng/kg

Thị trường lợn hơi ngày 4/11 có mặt bằng giá khá sát nhau giữa các khu vực, phổ biến quanh 44.000 - 45.000 đồng/kg. Mức cao nhất 46.000 đồng/kg được ghi nhận tại một số địa phương miền Nam và Lâm Đồng.

Hình minh họa.

Giá lợn hơi hôm nay 3/11: Cả nước dao động 43.000 - 46.000 đồng/kg

Giá lợn hơi hôm nay 3/11/2026 trên cả nước dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 43.000 đồng/kg xuất hiện tại Ninh Bình và nhiều địa phương miền Trung.

Giá lợn hơi miền Bắc phổ biến 44.000 - 45.000 đồng/kg

Tại miền Bắc, giá lợn hơi dao động trong khoảng 43.000 - 45.000 đồng/kg, nhưng phần lớn địa phương đang nằm ở hai mức 44.000 và 45.000 đồng/kg.

Nhóm có giá 45.000 đồng/kg gồm Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Hưng Yên.

Trong khi đó, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Phú Thọ và Sơn La cùng ở mức 44.000 đồng/kg. Ninh Bình là địa phương có giá thấp nhất khu vực, ở mức 43.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Bắc ngày 4/11/2026:

Miền Trung có nhiều địa phương ở mức 43.000 đồng/kg

Mặt bằng giá tại miền Trung thấp hơn đôi chút so với hai khu vực còn lại, dao động từ 43.000 - 46.000 đồng/kg.

Lâm Đồng đang có mức giá cao nhất khu vực với 46.000 đồng/kg. Đắk Lắk đứng ở mức 45.000 đồng/kg, còn Khánh Hòa ghi nhận 44.000 đồng/kg.

Phần lớn các địa phương còn lại gồm Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai cùng có giá 43.000 đồng/kg. Đây cũng là mức thấp nhất trên thị trường trong ngày.

Bảng giá lợn hơi miền Trung ngày 4/11/2026:

Giá lợn hơi miền Nam dao động 44.000 - 46.000 đồng/kg

Tại miền Nam, giá lợn hơi hiện nằm trong khoảng 44.000 - 46.000 đồng/kg.

Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng có giá 46.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Ở nhóm kế tiếp, Đồng Tháp và Cà Mau cùng ở mức 45.000 đồng/kg. An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ ghi nhận mức 44.000 đồng/kg.

Bảng giá lợn hơi miền Nam ngày 4/11/2026:

Nhìn chung, giá lợn hơi ngày 4/11/2026 đang nằm trong khoảng 43.000 - 46.000 đồng/kg. Miền Bắc chủ yếu tập trung ở 44.000 - 45.000 đồng/kg, miền Trung có nhiều địa phương ở mức 43.000 đồng/kg, còn miền Nam phổ biến từ 44.000 - 46.000 đồng/kg.